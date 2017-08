Fiala například strhal daňové návrhy ČSSD. „Každý z nápadů ČSSD znamená, že by se někomu daně zvýšily. ODS chce naopak daně snižovat a tím zvýšit mzdy všem zaměstnancům. Dále jsme se jasně zavázali, že vláda nebude po celém období zvyšovat daně firmám,“ řekl Fiala na středeční tiskové konferenci.

„ČSSD prý odmítá daňové ráje pro vyvolené a daňové peklo pro ostatní. Jako by to ani nebyla ČSSD, která je už čtyři roky u moci,“ opřel se do politické konkurence dále Fiala a přečetl několik novinových titulků.

„Vesnické obchody ničí řetězce, EET byla poslední kapka. Kontrolní hlášení stojí podnikatele miliardy korun a miliony hodin času. To je realita, za kterou odpovídá ČSSD,“ burcoval Fiala.

ODS zahájí v pátek v Brně takzvanou „modrou vlnu“, horkou fázi kampaně. Už dříve vyhlásila dvanáct podmínek, za kterých je po volbách ochotna vstoupit do vlády. Mimo jiné v nich je právě výrazné snižování daní či zrušení EET. [celá zpráva]