Kmoníček: Zeman u Trumpa? U nás se z toho stal politický fetiš

Uspěchat návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě a pak splakat nad výsledkem, by bylo zbytečné. Právu to řekl ambasador ve Spojených státech Hynek Kmoníček s tím, že ze Zemanovy návštěvy se stal v Česku politický fetiš, zatímco třeba v Rakousku nikdo neřeší, že jejich prezident byl v USA za posledních sto let jen dvakrát.