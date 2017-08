Asi byl nějaký důvod, říká Babiš k zásahu finanční správy proti FAU

Šéf ANO a exministr financí Andrej Babiš odmítá, že by jakkoli zasahoval do práce finanční správy, která je - jak zdůraznil - absolutně nezávislá. Uvedl to v reakci na nahrávku, kterou zveřejnil anonym na twitterovém účtu Skupina Šuman. Na ní Babiš mluví o tom, jak „naši klekli na tu FAU Přerov”.