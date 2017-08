Uprostřed týdne přijdou poslední prázdninové tropy. Víkend proprší

V posledním prázdninovém týdnu se ještě hodí plavky, sluneční brýle i opalovací krémy, ve středu a čtvrtek přijdou poslední prázdninové tropické dny. Ještě ve čtvrtek by se však do Česka měla od západu dostat studená fronta, která na celém území vydrží až do víkendu a přinese ochlazení, deště a místy i silné bouřky, řekla Novinkám Dagmar Honsová z Meteopressu.