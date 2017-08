Podpora ANO proti minulému měsíci klesla o procentní bod, což je pohyb v rámci statistické chyby. Společnost ale upozorňuje, že většina dat byla sbírána před informací, že policie požádala o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. „Nelze tak vyloučit, že kauza se do podpory ANO plně projeví v dalších měřeních,“ uvádí společnost.

Koalice lidovců a Starostů, která se v posledním sběru pohybovala těsně pod 10 procenty, se rozpadala na 6,5 procenta u lidovců a 3,5 procenta u STAN. U Starostů bylo v době sběru možné sledovat posilování podpory, které může být dáno začátkem silné kampaně na začátku srpna.

Volební model podle společnosti Median (v procentech) červen červenec srpen ANO 27,5 27,5

26,5 ČSSD 14 14 14,5 KSČM 15,5 14,5 13 ODS 10 11 10 KDU-ČSL 9* 9,5* 9 TOP 09 7,5 7,5 9 SPD 4,5

5,5 6 * rozpadlá koalice KDU-ČSL a STAN

zdroj: Median

Občanským demokratům přisuzuje volební model agentury Median zisk deset procent hlasů. O jeden procentní bod méně by dostala TOP 09. „V měření došlo k mírnému sblížení podpory ODS a TOP09, ačkoli zde nejde o trend a může se jednat o oscilaci modelu v rámci statistické chyby výzkumu,“ uvedla společnost Median.

Žádná další strana by pětiprocentní hranici do Sněmovny nepřekročila. Nejblíž by k tomu měli Piráti a Starostové a nezávislí, kterým model přisuzuje shodně 3,5 procenta.

Účast u hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny v současnosti avizuje 64 procent respondentů. Ochota k účasti od července stoupla (tehdy 59 procent), což lze přisuzovat mimo jiné počátku volebních kampaní a blížícímu se termínu voleb. Častěji by se chtěli voleb účastnit lidé nad 65 let (74 procent) a méně lidé do 34 let (57 procent).