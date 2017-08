Tento týden budou v ohnisku nákazy fungovat čtyři odchytové klece, poslouží mysliveckým spolkům ze Hvozdné, Zlína-Vršavy, Ostraty a Lukova. Další čtyři kusy klecí budou na cestě a myslivci je dostanou do sedmi dnů.

„Prase se dostane do klece, a jak ryje, postupuje směrem k západce, kde je kukuřice. A když má před sebou při kukuřici překážku, kterou je dřívko a pod ní závlačka, chce ji rypákem odhodit. Tím spustí celý mechanismus uzavření obou stran klece,“ přiblížil výrobce Luboš Hájek. Zvíře pak budou moct myslivci na místě zastřelit. Klec má rozměry dva krát tři metry, vysoká je 1,6 metru. „Je to proto, aby prase necítilo stísněnost prostoru,“ podotkl Hájek.

Odchytové klece myslivcům zaplatí Zlínský kraj, jedna vyjde na čtyřicet tisíc korun. Dalších osm tisíc pak uhradí kraj za fotopasti umístěné v klecích. „Fotopast by v kleci měla být. Odešle tak každé ráno fotku mysliveckému hospodáři a ten uvidí, že jsou v kleci prasata chycená,“ řekl Hájek. Myslivcům doporučuje přilákat do klecí prasata nejen na kukuřici, ale například také na granule pro psy.

Je to asi nejúčinnější metoda k redukci počtu divokých prasat Miroslav Juřík, myslivec

„Nejlepší návnadou pro divočáky jsou granule pro štěňata,“ doplnil výrobce. Klece myslivci umístí na okrajích polí, případně v lese. Do okolí budou dávat krmení, aby divočáky na místo přilákali.

Na funkčnost klecí se přijel v pondělí do Vršavy u Zlína podívat i hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který 31. července v ohnisku zamoření vyhlásil stav nebezpečí. Jednu z klecí si v pondělí převzal i myslivecký hospodář z Ostraty Miroslav Juřík.

„Je to asi nejúčinnější metoda k redukci počtu divokých prasat. Pokud bychom se totiž bavili o nějakém klasickém odstřelu, tak ten by smysl moc nedával. Když tam někde budete a bude tam pět deset prasat, tak stejně střelíte jen jedno. Kdežto ta klec tady je schopná redukovat zvířata ve větších počtech,“ vysvětlil Juřík, který má se svými kolegy vytipovaná až čtyři místa, kde by mohla klec být.

Zapojila se i armáda

Klece nejsou jedinou novinkou v boji proti šíření afrického moru. Od tohoto pondělí se zapojila do likvidace afrického moru prasat dvojice armádních veterinářů spolu s dalšími dvěma civilními kolegy z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně. Skupina bude provádět pitvy a laboratorní testy vzorků odebraných z ulovených a nalezených uhynulých prasat, a to ve Veterinárním asanačním ústavu v Mankovicích na Novojičínsku. [celá zpráva]

Za každého divočáka odchyceného do klece dostanou myslivci 4000 korun. Zástřelné za odlovený kus mimo ohnisko nákazy, kde se střílet nesmí, činí na Zlínsku 3000 korun. Další peníze dostávají myslivci ze zamořené oblasti od kafilerie, kam musejí ulovené kusy odvážet. Za sele je to 1000, za lončáka 2000 a za dospělého divočáka 3200 korun. V ohnisku je nyní podle odborníků asi 200 až 250 kusů černé zvěře.

Africký mor prasat potvrdili k pondělí veterináři u 90 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byla nákaza dříve zjištěna.