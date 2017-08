Ve čtyři hodiny odpoledne poslala Havelková ke zmíněné bilanční schůzce Sobotky s Chvojkou (oba ČSSD) sžíravý komentář předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Bohužel si nevšimla, že už v půl jedenácté dopoledne tiskový odbor vlády schůzku přesunul na středu.

Když mediální sekce ODS po čtvrt hodině zjistila, jaký je stav věcí, poslala další zprávu, ve které píše, že chce „odvolat komentář Zbyňka Stanjury k bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem Chvojkou“.

Stanjura v tiskové zprávě uvedl, že bilanční schůzku premiéra s ministrem považuje za zbytečnou, protože není co hodnotit. „Do dnešního dne je mi záhadou, co má vlastně tento ministr na starosti a čím prospěl České republice. To platí nejen o ministru Chvojkovi, ale i o jeho předchůdci Jiřím Dienstbierovi,“ řekl Stanjura.

Dodal, že pokud ODS uspěje ve volbách, tak funkci ministra bez portfeje, do jehož agendy spadají lidská práva a rovné příležitosti, zruší.