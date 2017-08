Krajský úřad zároveň sčítá přibližné stavy divokých prasat v červené zóně ohniska zamoření, která je ohraničena Zlínem, Fryštákem, Velíkovou, Březovou, Slušovicemi a Lípou. Koncem července hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) tvrdil, že se může v ohnisku zamoření pohybovat kolem 250 až čtyř set divočáků.

Podle odborníků je pravděpodobné, že většina zvířat je nakažena. Proto se jejich populace nechá vyhubit přirozenou cestou, kdy pojdou na nákazu africkým morem v samotném ohnisku, které je ohraničeno pachovými a elektrickými ohradníky. „Počty prasat v ohnisku zamoření by mohly razantně klesnout do konce srpna,“ sdělil v závěru července Čunek.

Snažíme se udělat všechno pro to, aby nakažená prasata zůstala v červené zóně a myslivci je mohli pochytat. Jiří Čunek, hejtman

Podle posledních propočtů z tohoto týdne k přirozenému úhynu z důvodu nákazy v lokalitě, kde je vydaný zákaz odstřelu i vstupu, již dochází. „Z nočních záběrů policejních termokamer naši pracovníci napočítali asi dvě stě kusů černé zvěře,“ sdělila Právu Janečková.

Nově vymezené území ohniska zamoření africkým morem prasat.

FOTO: Zlínský kraj

Hejtman Zlínského kraje ve čtvrtek mírně zmenšil oblast ohniska nákazy. Nově její hranice kopíruje pachové a elektrické ohradníky umístěné v minulých týdnech v části okresu Zlín. První muž Zlínského kraje reaguje na to, že území přesně nekopíruje správní obvody ani katastry obcí.

Červená zóna se tak nově zmenšila o zhruba šest až deset kilometrů čtverečních. Ohnisko nákazy má nyní podle Čunka ucelenější geometrický tvar. Z jeho okrajů zmizely některé výběžky do lesů a polí, jak tomu dosud bylo například u Březové.

Zmenšení červené zóny rovněž souvisí s náporem milovníků automobilového sportu. „V regionu očekáváme velký počet návštěvníků Barum Czech Rally, která se pojede na konci srpna,“ poznamenala mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Barum Rally ohrožená není



Do červené zóny platí nadále zákaz vstupu. „Snažíme se udělat všechno pro to, aby nakažená prasata zůstala v červené zóně a myslivci je mohli pochytat. Zvýšený počet lidí v území by mohl prasata vyplašit, a to nechceme,“ sdělil hejtman.

Dodržování zákazu kontrolují policejní hlídky. „V oblasti dochází ke zvýšení kontrol dodržování zákazu vstupu do území. Pokud lidé nebudou opakovaně zákaz dodržovat, bude jim podle krizového zákona udělena pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“ upřesnil hejtman Čunek, který v ohnisku zamoření vyhlásil koncem července stav nebezpečí.

Návštěvníci Barum Czech Rally, která se pojede již za týden, budou v průběhu závodu informováni ze strany pořadatelů o omezeních spojených s africkým morem prasat. Zároveň budou mít k dispozici leták s jasně vyznačeným územím zákazu vstupu. „Vstup diváků do červené zóny ale nebude nutný, protože se jí trasa Barumky nedotýká,“ vysvětlil hejtman.

Čunek vyhlásil stav nebezpečí k 31. červenci. Potrvá nejméně do 29. srpna. Krizový stav může v regionu hejtman ze zákona vyhlásit maximálně na dobu třiceti dnů. Učinil tak bez souhlasu vlády, která zasedne nejdříve 21. srpna. K případnému prodloužení stavu nebezpečí již musí vláda vydat souhlas.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdila nákaza africkým morem prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína v blízkosti místní nemocnice. Nákazu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.