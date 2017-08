O lukrativní budovu na náměstí Republiky stojící přímo proti Obecnímu domu by nejpravděpodobněji mohl mít zájem slovenský miliardář Milan Fiľo, jehož jméno je se známou pražskou muzikálovou scénou spojeno.

Dům je v majetku Státního fondu kultury. Přestože proti prodeji se loni postavila rada fondu, jak tehdy Právo psalo, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se této myšlenky nevzdal. Na jeho přetrvávající záměr nyní upozornil deník Mladá fronta Dnes.

Ministerstvo kultury jej Právu potvrdilo. Oficiální informace jsou však stručné, a kupodivu si částečně protiřečí s vyjádřením ministra Hermana, který v České televizi uvedl, že by chtěl prodejem „některých nemovitostí“ vyřešit oddlužení Státního fondu kultury.

Prodej budovy U Hybernů není aktuální. V současné době je ve stadiu prvotních úvah a pořízení vstupních podkladů. mluvčí ministra kultury Simona Cigánková

Fond totiž už od 90. let dluží za zkrachovalý projekt České lotynky, jejíž výtěžek měl podporovat kulturu. Pohledávky u banky za fond uhradil stát z rozpočtu a fond by mu měl postupně vrátit ještě zhruba 250 miliónů Kč.

„Je to otázka určitého odprodeje některých nemovitostí, které jsou v dlouhodobém pronájmu a které vlastně fakticky Státní fond kultury zatěžují. Kdyby došlo k odprodeji, z kterého by se potom ten dluh uhradil, tak Státní fond kultury bude mít možnost hospodařit s mnohem větší finanční částkou. Takže tudy by asi ta cesta vést mohla, máme ty věci připravené a ta jednání probíhají už řadu měsíců,“ řekl Herman ČT 24.

Prvotní úvahy?

„Prodej budovy U Hybernů není aktuální. V současné době je ve stadiu prvotních úvah a pořízení vstupních podkladů,“ sdělila k tomu stručně Právu mluvčí ministra Simona Cigánková.

V majetku má fond další dvě pražské budovy a s nimi související pozemky, a to dům U Černé Matky boží a Národní dům Vinohrady. A přestože ministr kultury se zmínil o případném prodeji „nemovitostí“, které by mohly pomoct fondu k oddlužení, podle jeho mluvčí se o prodeji ostatních dvou budov neuvažuje.

Ministerstvo komunikuje písemně. Na otázku, jestli jsou úvahy o prodeji domu U Hybernů iniciativou státu, nebo reagují na projevený zájem potenciálního kupce, mluvčí neodpověděla. Stejně tak vynechala odpověď na dotaz, jestli o koupi už někdo projevil zájem, například společnost Hybernia, případně jiná firma spojená s Milanem Fiľem. Slovenský miliardář s médii téměř nekomunikuje a jeho vyjádření se Právu nepodařilo získat.

K otázce na nájemce mluvčí ministra odpověděla, že nemá předkupní právo a smlouva je sjednána do roku 2055. Nájemné si však Hybernia v domě postupně odbydluje, protože do rekonstrukce investovala stovky miliónů korun. Státu z pronájmu tedy zatím neplynou žádné příjmy.

Miliardář Fiľo přesídlil do Prahy

Nicméně dlouhé roky nefunkční fond v posledních třech letech hospodaří celkově s asi třiceti milióny korun ročně, z nichž po deseti a statisícových částkách podporuje řadu aktivit v regionech. Nejpravděpodobnějším zájemcem o koupi domu U Hybernů by mohl být právě jeden z pěti nejbohatších Slováků Milan Fiľo, jehož jméno je s Divadlem Hybernia spojeno.

V minulosti předsedal dozorčí radě firmy Hybernia, a. s., a od roku 2015 je jako její jediný akcionář vedena Fiľova slovenská firma Eco-Invest a. s., se sídlem v Ružomberku. V roce 2015 Fiľo také pravděpodobně vydražil za 790 miliónů korun od českého státu budovu bývalého kláštera, který s divadlem Hybernia těsně sousedí.

Vlastnictví kláštera sice ani po dvou letech veřejně nepotvrdil, ale loni přestěhoval svůj holding ze Slovenska do Prahy a usídlil jej právě tam. Informace z katastru nemovitostí a obchodních rejstříků společně pak ukazují, že nové sídlo zřejmě i vlastní.

Zapsaným vlastníkem kláštera je totiž firma Lagerris a. s., jejímž jediným akcionářem se stala loni v září Fiľova slovenská společnost Eco-Invest, a. s. Ta se poté sloučila se svou pražskou dcerou a vznikla nástupnická společnost Eco-Investment, a. s., v níž je Fiľo předsedou představenstva. Právě tímto manévrem přesunul svoji hlavní zastřešující firmu do Prahy. V hybernském klášteře nyní sídlí Lagerris, Eco-Investment i další firmy spojené s miliardářem nebo s jeho lidmi.