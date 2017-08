Babiš a Faltýnek by měli vysvětlovat členům výboru svůj pohled na policejní žádost ve středu 30. srpna.

Babiš označil policejní žádost už dřív za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby. Kauzu považuje za vylhanou.

Sněmovní výbor v pátek k doporučení pro plénum nedospěje. Pozve Babiše a Faltýnka na další jednání, aby se mohli k žádosti policie vyjádřit. Babiš ve čtvrtek řekl, že požádal výbor, aby mohl do policejní žádosti nahlédnout. Zda mu to bude umožněno, rozhodne podle místopředsedy výboru Martina Plíška dozorující státní zastupitelství.

Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Konečné rozhodnutí o vydání obou poslanců bude na dolní komoře jako celku. Záležitost by měla řešit na schůzi, která začne 5. září.

Čapí hnízdo dočasně vyvedli mimo Agrofert



Babiše chce policie podle médií stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Žádost o vydání se týká dotací pro farmu Čapí hnízdo.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimiliónovou evropskou dotaci. Loni Babiš řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím celkem o sedmi poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný.