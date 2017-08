„Byť je to v soukromém majetku, je to nezastavitelné veřejné prostranství,“ uvedla Plamínková. Centrum metropole je podle ní už tak zahuštěné, že není vhodné přidávat další budovy, a to i kvůli adaptaci Prahy na změnu klimatu. „Zastavíme-li si každý volný centimetr, zeleň bude ubývat a město se bude ohřívat,“ uvedla Plamínková.

A právě tuto nezastavitelnou plochu chce změnit na stavební parcelu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v návrhu nového městského Metropolitního plánu. Protože je parcela soukromá a stejně jako hotel InterContinental patří skupině J&T slovenských miliardářů Ivana Jakaboviče a Patrika Tkáče, mohli by si tam po změně územního plánu postavit prakticky cokoliv. Proslýchá se, že má jít o velkou sedmipatrovou budovu s luxusními byty, obchody a kancelářemi.

Tak by se mohlo změnit po zástavbě náměstí.

FOTO: Právo

„Je to naprosto nemyslitelný zásah do prostředí, které je již stabilizováno,“ řekla Zuzana Chlupáčová ze sdružení Žijeme v centru. „Městu výstavba této budovy nepřinese vůbec nic vyjma nepříjemností,“ doplnila.

Totéž si myslí Karel Ulm ze Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze. „Apeluji na zastupitele, aby brali ohled na toto tradiční místo,“ uvedl Ulm.

Bývalý starosta a nyní zastupitel Prahy 1 Petr Hejma žádal veřejnou diskusi a společenský konsensus nad věcí. „Je potřeba stokrát měřit, než řízneme. Kroky mohou být nenávratné,“ varoval.

Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková

FOTO: Novinky

Piazzettu jako nezastavitelnou plochu podporuje rovněž Klub Za starou Prahu. Členka jeho domácí rady Helga Turková upozornila, že na každé sebemenší místečko nyní developeři pohlížejí jako na velmi cenný prostor. „Zastavění tohoto plácku nemůžeme podporovat,“ uvedla Turková s tím, že klub očekává, s jakými odbornými stanovisky v kauze přijdou památkáři.

Návrh Metropolitního plánu zatím nebyl odevzdán magistrátu, má se to stát na konci září. Podle Plamínkové ale do něj nikdo nemůže zasahovat, pražští radní k němu nemají přístup.

Prostor pro úpravy Plamínková vidí v připomínkách a námitkách k návrhu, které teprve přijdou na řadu.

Nynější pohled na náměstí Curieových z parku u Staronové synagogy.

FOTO: Právo

Parcela u InterContinentalu by se ale podle ní dala ošetřit jednoduše. Stačilo by do věcného popisu lokality doplnit, že je nezastavitelná. „Je to velmi jednoduchá změna návrhu a myslím, že by měla být učiněna,“ uvedla Plamínková.

Předseda pražských zastupitelů pirátů Jakub Michálek se divil, jak se stalo, že v nynějším územním plánu jde o veřejné prostranství a v návrhu Metropolitního plánu o stavební parcelu. „Jak se tam ta změna dostala?“ ptal se Michálek, který před několika dny požádal Institut plánování a rozvoje (IPR) o seznam podobných změn, u nichž výměra přesahuje 1000 m2.

Podle Plamínkové nejde jen o piazzettu u hotelu InterContinental, ale i o zeleň u Štefánikova mostu a Revoluční třídy, na níž by radnice Prahy 1 ráda umístila kontroverzní projekt nazývaný Zlaté vejce.

Vizualizace Zlatého vejce

FOTO: Praha1/Arpema

Souhlas se změnou současného územního plánu Prahy, která by stavbu umožnila, v úterý schválilo vedení města. Šest hlasů pro z celkových jedenácti patřilo radním z ANO a ČSSD. Proti byli především radní za Trojkoalici (STAN, zelení a KDU-ČSL).