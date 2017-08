Zprovoznění posledního, 3,7 kilometru dlouhého úseku předcházely dlouholeté problémy s výkupy pozemků statkářky Ludmily Havránkové. V roce 2006 se tu práce dokonce na několik let úplně zastavily.

Výstavba zbývajícího úseku dálnice stála 882 miliónů korun. Jak uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl, provoz na nově otevřené dálnici bude zpočátku vzhledem k nutným úpravám provizorního sjezdu u Libišan omezený.

Stavební povolení napadly Děti Země

„Tuto část je nutné dostavět. V rámci stavby jsme to nedělali, protože bychom museli svést veškerou dopravu z dálnice o jeden exit blíže k Praze, což by samozřejmě zasáhlo do plynulosti dopravy a obtěžovalo by to další obce,“ řekl Rýdl. Do Vánoc by ale měla být dálnice průjezdná v plné šíři.

Podaný rozklad spolkem, který údajně chrání přírodu, je účelový, zavalí úřady několikaměsíčním papírováním Dan Ťok (ANO), ministr dopravy

Zatímco D11 po letech průtahů a komplikací dorazila do Hradce Králové, její pokračování dále na Jaroměř narazilo na problém.

Ačkoliv je archeologický průzkum její trasy v plném proudu a stavební dělníci sem měli nastoupit již na podzim, vydané stavební povolení napadlo v srpnu hnutí Děti Země. Podaný rozklad oddálí zahájení stavby minimálně o měsíce.

„Podaný rozklad spolkem, který údajně chrání přírodu, je účelový, zavalí úřady několikaměsíčním papírováním místo toho, aby mohla stavba co nejdřív sloužit lidem a chránit především je před těžkou nákladní dopravou,“ okomentoval situaci minulý týden ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Podobnou taktiku spolek Děti Země už použil celkem na sedmi úsecích modernizace dálnice D1, což podle ministerstva dopravy zdrželo výstavbu v průměru o jeden rok, nebo také v případě dálnice D8 v úseku Lovosice–Řehlovice.

D11 má pokračovat k polským hranicím

„Co se týče výkupu pozemků na úseku mezi Hradcem a Smiřicemi, tak zde jsou všechny výkupy dokončeny. Na hlavní trase pokračování D11 od Smiřic do Jaroměře nám chybí jeden pozemek, který je církve. V tuto chvíli jednáme a věříme v dohodu s církví. Chybí nám také jeden pozemek na přivaděči, ten se vyvlastňuje,“ sdělila Pavla Černá z ŘSD.

Zhruba 24 kilometrů dlouhý úsek dálnice by měl přijít zhruba na 5,5 miliardy korun bez DPH.

Z Jaroměře má D11 pokračovat k polským hranicím v Královci u Trutnova.