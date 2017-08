Zemanův protokolář Kruliš už je fit. Po nehodě policejního BMW se jen musí protahovat

Zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš po vážné nehodě z konce května nastoupil zpět do práce. Z nehody policejního superauta BMW i8, ve kterém cestoval a při které utrpěl zlomeninu dvou obratlů, vyvázl bez následku. Kruliš to ve středu řekl novinářům po tiskové konferenci Ivany Zemanové k opětovné kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta, na kterou ji doprovázel. Odmítl, že by policejní automobil řídil, jak se spekulovalo.