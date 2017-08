„Já si myslím, že tady riziko není riziko, ale jistota. Čapí hnízdo daňový poplatník Andreji Babišovi zaplatí dvakrát. Jednou z evropských peněz, protože i to jsou naše peníze, a jednou z národních zdrojů, když teď těch 50 miliónů budeme muset vrátit,” prohlásil Kalousek.

„V trestněprávní individuální rovině může rozhodnout jenom soud, o tom není pochyb. Ale že Andrej Babiš lhal a podváděl, že si přivlastnil peníze, které patřily malým podnikatelům, o tom prostě pochyb není. A kromě jiného to také budeme muset zaplatit,” dodal.

Farma Čapí hnízdo v minulosti patřila společnosti Agrofert, jejímž majitelem byl až do do letošního roku Babiš. Následně byla převedena na anonymní akcie na doručitele. Díky tomuto manévru mohla získat zmiňovanou dotaci, na níž by v rámci Agrofertu sotva mohla dosáhnout. Následně sfúzovala s jednou z Babišových společností, a tak se do holdingu vrátila.

Loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš přiznal, že v době získání evropské dotace byli akcionáři farmy bratr jeho partnerky a jeho dvě dospělé děti.

Babiš už ve čtvrtek uvedl, že žádost o vydání považuje za politický boj a snahu politických konkurentů se jej zbavit. [celá zpráva]

Babiš ani Faltýnek se nehodlají vzdát mandátů. O jejich dalším působení ve Sněmovně rozhodnou poslanci poté, co se s žádostí seznámí mandátový a imunitní výbor, který může Sněmovně vydat doporučení k vydání či nevydání. [celá zpráva]