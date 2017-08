Klaus tak ve čtvrtek na vrcholu Sněžky reagoval na kandidaturu některých osobností z řad občanské veřejnosti, jmenovitě někdejšího podnikatele na poli hazardu, textaře Michala Horáčka nebo bývalého předsedy představenstva Škoda Auto a šéfa Českého svazu ledního hokeje Vratislava Kulhánka. Z těch ho prý jímá hrůza.

„Prezidentem by měl být někdo, kdo tuší, o co v politice jde. Neměl by jím být Marťan, myslím vůči politickému systému,“ řekl Klaus.

Rojí se tam kandidáti, které považuji za šílené a úsměvné, protože se o něco takového vůbec pokouší

Prioritu před prezidentskými volbami dává Klaus letošním volbám do Poslanecké sněmovny. Příští volbu českého prezidenta pokládá bývalá hlava státu především za zajímavou.

Bývalý prezident Václav Klaus vyrazil na vrchol ze zhruba čtyři kilometry vzdálené Luční boudy.

„Rojí se tam kandidáti, které považuji za šílené a úsměvné, protože se o něco takového vůbec pokouší. Změnu ve společnosti mohou přinést pouze volby parlamentní. Ovšem v případě dnešního rozložení karet mezi jednotlivými politickými stranami to nedává velkou naději ke změně k lepšímu,“ zhodnotil na letos 21. ročníku Svatovavřinecké pouti české politické spektrum Klaus, jehož někteří poutníci nabádali k opětovné kandidatuře na prezidenta.

Šestasedmdesátiletý exprezident jakožto tradiční účastník církevního svátku zasvěceného patronu horských záchranářů, průvodců, kuchařů a číšníků, vystoupal na 1603 metry vysokou střechu Čech z Luční boudy. Klaus donedávna zdolával Sněžku z Pece. Osmikilometrovou cestu Obřím dolem s převýšením 750 metrů absolvoval obvykle za necelé tři hodiny. Poslední roky obklopen rodinou a přáteli nastupuje ze základny na Luční boudě.

Sněžka se díky Klausovi stala místem neformálních schůzek českých i zahraničních klíčových politiků a církevních hodnostářů. Vrcholu dostála Sněžka v roce 2010, kdy zde měl Václav Klaus schůzku s polským protějškem Bronislawem Komorowským a špičkami českého a polského katolického kléru.

Stovkám poutníků, především zbožnějších Poláků, letos na rozdíl od loňska, kdy Sněžku za chladné mlhy a vichru bičoval déšť, přálo počasí. Tradice Svatovavřinecké pouti začala kdysi z polské inciativy jako protest proti totalitě. Pouť v roce 1996 obnovila bývalá majitelka vrcholové České poštovny Jaroslava Skrbková. Motto novodobých ročníku představovala myšlenka Sněžky bez hranic, což se splnilo vstupem Česka a Polska do schengenského prostoru.