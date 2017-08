Průvod vyšel po poledni z Václavského náměstí. Vedl přes náměstí Republiky na Dvořákovo nábřeží až do Letenských sadů, kde na něj navázal hudební program.

Festival byl zahájen v pondělí v tzv. Pride village na Střeleckém ostrově v Praze. Dalšími dvěma festivalovými místy, kam se soustředil festivalový program, jsou Pride House (Centrum Člověka v tísni) a Pride Theater (Venuše ve Švehlovce).

Letos chtěli pořadatelé v týdenním pásmu promítání, konferencí, diskusí, výstav a jiných aktivit poukázat na rozdíl mezi tolerancí a respektem, na osudy gayů a leseb v Česku a dalších zemích a na jejich lidská práva.

„Cílem je ukázat, že být lesba nebo gay je stejně přirozené jako narodit se s heterosexuální orientací. Není to osobní volba nebo módní trend, ale realita, která by měla být respektována,“ uvedla PR manažerka festivalu Prague Pride Bohdana Rambousková.

Na festivalovém programu se aktivně podílela bavička Iva Pazderková či herec a zpěvák Jan Cina a jeho partner herec Petr Vančura.

Pochod pro rodinu zamířil na Kampu



Centrem hlavního města také v sobotu prošel Pochod pro rodinu, po němž pořadatelé z Aliance pro rodinu připravili odpolední program na Kampě.

Pochod se zhruba 200 stovkami účastníků vyrazil po 14:00 z Ovocného trhu. Vydal se na Staroměstské náměstí a odtud ke Karlovu mostu a na Kampu. Doprovodili ho bubeníci a kejklíři, zúčastnilo se také velké množství dětí.

„Dnů pro rodinu je sice 365 dní v roce, nicméně v tomto dni se dostane rodina do mediálního povědomí úplně nejlépe. Je to takové vyvažování mediálního prostředí, protože my opravdu chceme, aby rodina byla centrem zájmu médií - rodina ve formátu otec, matka a děti,“ řekla za organizátory Jana Jochová.