Maximum pondělního částečného zatmění nastalo zhruba v čase východu Měsíce. „Díky tomu můžeme vidět zemský stín na Měsíci i na obloze. Při východu Měsíce se na obloze zvedá taková atmosférická opona – stín Země vržený do zemské atmosféry. A ten samý stín, jen o takových 400 000 kilometrů dále, je vržen na Měsíc," popsal úkaz Horálek.

Will you be able to see the partial lunar eclipse on the night between August 7 and 8? We will be streaming it live! https://t.co/N6RBBQbqMh pic.twitter.com/tP0DxBl0Yu