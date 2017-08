„Nový týden odstartoval velmi chladně. V Jizerských horách mrzlo, naměřili jsme tam -1 stupeň Celsia. Na Kvildě byla nula, Liberec hlásil 7 stupňů,“ uvedla Honsová. Během pondělí by se však mělo oteplovat. Denní teploty by se měly pohybovat na příjemných 23 až 27 stupních.

V úterý bude do Česka pronikat teplý vzduch od jihu. Ráno by mělo být ještě chladnější s teplotami mezi 14 a 10 stupni, odpoledne to už ale bude 26 až 30 stupňů. Večer začne do ČR proudit studená fronta od západu. V Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji se bude ochlazovat a meteorologové očekávají v těchto regionech bouřky s vydatnými dešti.

Ve středu a ve čtvrtek lze očekávat velké teplotní rozdíly mezi západní a východní částí republiky. V těchto dnech hrozí také silné bouřky, varuje Honsová. Ve středu bude v Čechách oblačno místy s deštěm nebo přeháňkami. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 19 a 15 stupni, odpolední mezi 23 a 27 stupni. Na Moravě a ve Slezsku budou teploty vyšší — 27 až 31 stupňů.

Ve čtvrtek bude počasí obdobné. V Čechách oblačno nebo zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Silné bouřky by měly trápit Moravu a Slezsko. Teplotní rozdíly budou ještě markantnější. V západních Čechách by mělo být jen 18 stupňů, ve zbytku Čech 20 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34 stupňů.

Nejchladnějším dnem z celého týdne by se měl stát pátek. Od severozápadu bude do Česka proudit studený vzduch. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Ranní teploty 15 až 11 stupňů, odpolední v Čechách 16 až 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 stupňů.

Charakter počasí v sobotu by měl být podobný. Oblačno s deštěm nebo přeháňkami, odpolední teploty v rozmezí 19 až 23 stupňů.

V neděli by se mělo vyjasňovat a teploty by měly vystoupat na příjemných 25 stupňů.