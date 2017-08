V březnu by se piráti podle průzkumu agentury STEM těsně dostali do Sněmovny, v červnu už se vaše preference pohybovaly zase kolem 3,5 procenta. Není to slabý výsledek na to, že od založení jste už osm let v politice?



Já si nemyslím, průzkumům bych zase tak velkou váhu nepřikládal, protože každý vychází jinak a má jinou metodologii. My jsme mezi nevoliči po krajských volbách v průzkumu České televize měli potenciál ještě deset procent k tomu výsledku. Když se podíváte na potenciál stran, tak náš je adekvátní k TOP 09.

Agentury pokládají otázku ve chvíli, kdy ti lidé ještě nejsou rozhodnutí piráty volit. Náš plán je zatlačit na přirozené přispěvatele pirátů, kterých je kolem 10 až 13 procent a k těm volbám je dostat. Protože to jsou asi nejdůležitější volby, jestli se tu čtyři nebo osm let nechceme koukat, jak si podnikatelé rozdělují Českou republiku, nebo to, co ještě zbylo.

Nabízí se také otázka, jestli je skutečným cílem pirátů dostat se do Sněmovny. Jestli to není jen dosáhnout na tři procenta a získat pravidelnou roční státní podporu...

Vzhledem k tomu, že piráti si nevyplácejí mzdu - kromě čtyř našich pražských zastupitelů, kteří mají od města asi čtyři tisíce a my jim dorovnáváme peníze - tak my jsme v podstatě političtí dobrovolníci. Chodíme do zaměstnání a z těch peněz jsme nikdy nečerpali na osobní aktivity, nevyplácíme naše funkcionáře.

Nejvíce zákonů, se kterými jsme nesouhlasili, šlo od Babiše

Říkal jsem to před tři čtvrtě rokem panu Polčákovi, když jsme se bavili o možné spolupráci, kdy on vykládal, že když se tam dostaneme, tak si ty peníze rozdělíme. Já mu řekl: Vy jste si nevšiml za těch osm let, že nám o ty peníze nejde? My chceme měnit zákony, chceme být opozicí, máme ambici v budoucnu i usednout do vlády, pokud bude k tomu konstelace příznivá. Letos do Sněmovny jdeme, já jsem o tom přesvědčen. Na kampani dělají stovky lidí po celé republice.

Mluvíte o europoslanci za hnutí STAN Stanislavu Polčákovi.

My se různě bavili, všechny schůzky zapisujeme do registru lobbistických kontaktů, který je veřejný. Takže jestli se chcete podívat, jak Bartoš byl u Babiše, nebo jsme byli na ministerstvu, nebo jsem se setkal s panem Dědkem, tak tohle všechno tam každý člověk na internetu může najít.

S těmi Starosty jste tedy řešili, jestli byste s nimi nešli ve volbách dohromady?

To bylo období, kdy se vyjednávaly koalice. Ale pirátská strana se rozhodla v celostátním fóru, že půjde do voleb samostatně s otevřenými kandidátkami pro ty, kteří chtějí kandidovat, jejichž strany nekandidují ve volbách. Tak zněla i má nabídka, když došlo k rozpadu koalice KDU-ČSL a STAN. To platí. Ti lidé by se přihlásili do primárek. Bývalý starosta za STAN je naše dvojka na plzeňské kandidátce.

Jaký máte vztah s Andrejem Babišem, se kterým jste se také stýkal? Umíte si představit povolební spolupráci s hnutím ANO?

Andrej Babiš určoval politiku České republiky poslední čtyři roky. Nepotkáváme se, abychom si spolu dali kafe a pokecali, jako se vídali odboráři s panem Kalouskem a podobně (naráží na foto expředsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila s exministrem financí u piva - pozn. red.).

Byla-li nějaká věc jako zákon o hazardu, elektronická evidence tržeb bez výběrového řízení, kritika EET, potřeba setkat se s ministrem dopravy Danem Ťokem kvůli korupci v dostavbě D11, tak jsem Andrejovi Babišovi zavolal, domluvil se na věcech, na které se chci zeptat, a na toto téma jsme se sešli. Řešili jsme konkrétní věci, on si z toho stejně většinou nic moc nevzal.

Setkáváme se se všemi politiky, kteří něco rozhodují. Zrovna tak se setkáme s panem ministrem zahraničí Zaorálkem. Apeloval jsem na schůzku s ministrem obrany Stropnickým kvůli zákonu o vojenské rozvědce. Vždy je to zapsané v registru. Vždy se jedná o věcné problémy. Nejvíce zákonů, se kterými jsme nesouhlasili, přišlo bohužel z ministerstva financí, kterému šéfoval Andrej Babiš.

Na rozdíl od jiných politických stran jsou ale piráti zdrženlivější v kritice hnutí ANO. Je podle vás ohrožením demokracie, jak tvrdí ČSSD, ODS nebo TOP 09?

Cítíme to stejně, ale připadá nám velmi, velmi pokrytecké, když strany, které se v podstatě chovaly úplně stejně jako Andrej Babiš, ale pod nálepkou politiky, ho emotivně kritizují a jsou pohoršeni. Není rozdílu v kvalitě politiky, kterou předvádí hnutí ANO - i v těch mechanismech vnitřní demokracie - a ostatních stran.

Ve Sněmovně nechceme hrát užitečné idioty

My nekritizujeme pana Babiše, ať se chová, jak chce. My kritizujeme jeho kroky. Protože až zákony, které z politiků vypadnou, mají efekt na nás občany. Pojďme se „odideologizovat“, zbavme se až trapných emocí, které ty strany předvádějí. My nejsme na jedné lodi ani s ČSSD a ani s TOP 09 v té národní frontě protibabišismu. Oni mu nemají co vyčítat. Oni mu dali vzniknout. Akorát neměli za sebou takový kapitál jako pan Babiš.

S kým si umíte představit spolupráci ve Sněmovně?



Máme schválenou povolební strategii, schválilo ji republikové předsednictvo a teď ji schvaluje členská základna. Budeme se bavit s každým, ale máme podmínky, přes které nejede vlak. Jako zprůhlednění ČEZ, které má vyjít ze zákona o registru smluv. Nebo zastavení dotací pro biopaliva. Myslím, že na tyto podmínky strany nebudou chtít přistoupit.

To znamená, že se do vlády nedostanete.



Kdybychom dopadli jako v Mariánských Lázních, kde jsme porazili ANO a v posledních volbách měli 30 procent, kdybychom se pohybovali kolem 10 až 15 procent, tak by tlak na naše podmínky byl větší a mohli je vyjednat...

Ale když budete mít jen těsně přes pět procent a zhruba deset poslanců...

My na rozdíl od jiných stran nikomu do zadku nepolezeme, nechceme hrát užitečné idioty. Umíme fungovat i v opoziční roli, předvádíme to tady v Praze. Díky nám se rozkryla kauza Kleslová (podali trestní oznámení, že některé státní společnosti a organizace platily bývalé místopředsedkyni ANO), díky nám se teď mění ceny pronajatých bytů soudců, kteří dosud platí ceny jako při sociálním bydlení. Řešili jsme kauzu Opencard. Dokonce řada návrhů ve Sněmovně jsou pirátské, a to tam nesedíme, máme jen zástupce v Senátu.

Ve Sněmovně to často bývá tak, že vládní poslanci opoziční návrhy prostě smetou. Vy zpíváte ve volebním klipu „Pusťte nás na ně“, ale skutečně si myslíte, že vašich pár poslanců v opozici něco zmůže?

Dokážeme velmi dobře kontrolovat zlobbované zákony a pracovat s informacemi. Věřím ve spolupráci s médii. Člověk v rámci Sněmovny má přístup do médií neporovnatelně lepší než člověk z neparlamentní strany.

Vy máte v programu několik kontroverzních bodů. Jeden z nich je, že byste legalizovali obchod s drogami. Co si pod tím představit?



Z pohledu současné politiky máme v programu většinu kontroverzních bodů, skoro všechny. My se problematikou legalizace zabýváme od samého počátku. V programu pro roky 2017 až 2021 je legalizace konopí. Lékařské konopí není v lékárnách, černý trh s ním kvete, samopěstitelé, kteří mají tři kytky, mohou být popotahováni policií a celosvětově se přitom ukázalo, že legalizace je ekonomicky přínosná, snižuje kriminalitu a vytlačuje černý trh. Téma je v médiích velmi oblíbené, ale není to téma tak důležité, aby přebilo všechny ostatní. Je to jeden bod ze 160 bodů, které prosazujeme.

Ostatní drogy legalizovat tedy zatím nechcete?



Nechceme. V programu to ani nemáme. Opírejme se o data. I Kofi Annan (bývalý tajemník OSN) v OSN říkal, že represivní politika nikam nevede. Kdybych akceptoval rozdělení na tvrdé drogy - jakože jedna z nejtvrdších drog je alkohol, který je legální - na trhu jsou a jsou dostupné.

Regulace a nějaká legalizace je žádoucí. Protože dealer neřeší nezletilé, protože ten je stejně mimo zákon. Ale certifikovaný prodejce by občanku toho člověka řešil.