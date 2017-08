Ti se o své investice i přes případný neúspěch ve volbách nemusejí obávat. Tučnou státní podporu totiž dostanou všechny strany, které překročí alespoň 1,5 procenta. V roce 2013 tak například piráti se ziskem 2,66 procenta a 132 417 hlasů vydělali přes 13 miliónů korun.

Loni založené hnutí Realisté podporuje miliardář a majitel Penty Marek Dospiva, který straně poslal tři milióny korun. Nově se k podpoře Realistů přihlásil také třinecký miliardář Martin Burda. Ten zaslal jménem své společnosti Léčebné lázně Jáchymov na účet strany 2,7 miliónu korun.

„Jde o výraz názorů a postojů majoritního akcionáře pana Martina Burdy, jemuž je profilování této strany blízké,“ sdělil generální ředitel lázní Eduard Bláha.

Na milióny od státu dosáhnou i ty subjekty, které se do Sněmovny nedostanou

Další tři milióny poslala na transparentní účet Realistů stavební a demoliční společnost Polanský, s. r. o. Stejnou částku, tři milióny korun, daroval hnutí Realisté i jeho zakládající člen a podnikatel Antonín Fryč. Původně dokonce chtěl dát o 700 tisíc víc, kvůli zákonnému třímiliónovému limitu na dary pro politické strany mu však Realisté museli tuto sumu zase poslat zpět.

Mezi dárci Realistů figuruje i jméno česko-polského producenta Leška Wronky, který poslal straně 300 tisíc korun.

„V případě našich dárců jde vždy o jejich ochotu podpořit program Realistů. Co se týče vrácení daru panu Fryčovi, peníze byly vráceny, protože ze zákona může být poskytnut dar jednou osobou pouze do výše tří miliónů korun. A tento limit by byl v případě nevrácení částky překročen,“ sdělila Právu mluvčí strany Jana Malíková.

Milióny pro ODA

Znovuvzkříšená strana ODA zase těží z jmění svého předsedy, miliardáře Pavla Sehnala. Ten skrz svou firmu ABF, a. s., poslal straně od konce dubna tři milióny korun.

Po miliónu poslaly straně společnosti Erdex, a. s., DDX Czech, a.s., a FINEP Prosek bytová, které patří do developerské společnosti Finep Holding. „Finep se nás rozhodl podpořit tak, jako nás podporují i další podnikatelé, protože jsme pravicová strana, která bude hájit zájmy aktivních občanů a živnostníků,“ řekl Právu Sehnal.

Podnikatelské pozadí má za sebou i hnutí Referendum o Evropské unii. Původně vzniklo jako spolek Czexit. Ten také podle transparentního účtu poslal subjektu 700 tisíc korun.

„Spolek Czexit jsme již dříve založili jako propagátora myšlenky referenda, který v rekordně krátkém čase podpořilo tolik spoluobčanů, že jsme se rozhodli zúčastnit se letošních parlamentních voleb,“ řekl předseda hnutí František Matějka.

Přes milión korun dal hnutí také člen předsednictva, který stál i za spolkem Czexit, podnikatel Pavel Chleborád. Dvě stě tisíc dal svému hnutí člen předsednictva Richard Hartmann, který je jednatelem ve společnostech TTC Marconi, s. r. o., a TTC Telekomunikace, s. r. o. Milión poslal hnutí podle transparentního účtu muž jménem Jiří Matela. Půl miliónu korun zaslal Zdeněk Potomský, generální ředitel společnosti Atalian.

Čeká je státní podpora

Investice podnikatelů do politických stran se jim může vyplatit, i když se strany do Sněmovny neprobojují. Subjekty, které ve volbách dosáhnou určitého výsledku, totiž dostávají od státu finanční podporu. Stálý příspěvek šest miliónů korun ročně dostávají strany, které získaly v posledních volbách do Sněmovny tři procenta hlasů.

Za každých dalších i započatých 0,1 procenta hlasů obdrží strana či hnutí ročně 200 tisíc korun. Obdrží-li strana více než pět procent, příspěvek se už dál nezvyšuje. Strana, která získá ve volbách aspoň 1,5 procenta, dostane jednorázově za každý hlas voliče 100 korun. V roce 2013 si tak například vydělala přes 13 miliónů korun Česká pirátská strana, která skončila s 2,66 procenta.

Strana zelených si přišla na skoro 16 miliónů korun (3,2 procenta), zemanovská SPO na 7,5 miliónu korun (1,5 procenta) a svobodní na 12,2 miliónu za 2,4 procenta.