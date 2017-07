Čtvrteční článek v Právu s titulkem Zásah do pražské památkové rezervace má přinést slovenským miliardářům stamilióny vyvolal velkou pozornost veřejnosti. Jednu z reakcí od pražské novinářky Daniely Hatinové publikujeme v deníku Právo... Celý článek Bylo by to něco jako druhá chobotnice, říká k plánu zastavět pražské náměstí novinářka Hatinová»