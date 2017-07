Minulý týden jste, dá se říci, zahájil kampaň do Sněmovny na Colours of Ostrava. Inspiroval vás Andrej Babiš, nebo proč jste se najednou rozhodl také jezdit na hudební festivaly?

To není inspirace. Rozhodně povedu jinou kampaň než Andrej Babiš. Neplánuji točit zmrzliny a prodávat pivo. Mě nezajímá tolik forma kampaně, i když připouštím, že chci udělat v ČSSD změny, protože se mi některé věci zdály zastaralé.

Na Colours jezdím každý rok. Historie toho sahá až do 80. let, kdy Zlata Holušová (ředitelka Colours) pořádala rockové festivaly v Dolní Lhotě. Je pro mě osobní zážitek, že se za třicet let z festivalu v blátě stal festival, kam přijede Robert Plant (britský zpěvák, člen někdejších Led Zeppelin) nebo Peter Garrett (zpěvák skupiny Midnight Oil, australský exposlanec).

Jaké změny v ČSSD máte na mysli?

My jsme v minulosti lákali občany České republiky na náměstí a teď si myslím, že se časy změnily a měli bychom naopak chodit za lidmi na sídliště, do domovů důchodců… Není to něco úplně nového, dělali jsme to i v minulosti.

Jste lídr ČSSD ve volbách, ale co s vámi ve straně bude po nich, není pro voliče vůbec jasné. Budete kandidovat na předsedu?

Volič se může spolehnout na to, že povedu stranu do voleb, věřím, že budeme úspěšní a já se budu ucházet o post předsedy strany. To je můj plán, ale musím nejdříve předložit výsledek. Proto se mi nechce vykřikovat, co budu dělat po volbách.

Chápu je jako bitvu, ve které se ukáže, kdo zač stojí, kdo dokáže přesvědčit voliče. A takový člověk má teprve právo říci: já chci vést stranu. Volební bitva zapříčiní, že někdo v ČSSD odpadne a někdo se prosadí.

Chci více spolupracovat s kraji. Existence krajů má mnoho důvodů a rozhodně bych je nerušil, jak to navrhují někteří jiní (o zrušení krajů hovoří Andrej Babiš). To je projev velmi nebezpečného pragocentrismu. Zrušení krajů by znamenalo, že Praha bude rozhodovat o všem a mezi ní a krajskými sídly bude propast.

Jakou úlohu bude hrát po volbách Bohuslav Sobotka?

Já bych si přál, aby bývalí předsedové ze strany neodcházeli. Nemám pochyby, že Bohuslav Sobotka pro stranu udělá velmi mnoho. Proti minulým předsedům ČSSD je daleko zralejší a myslím, že změníme tradici a budeme spolu spolupracovat.

Podle průzkumů je nejpravděpodobnějším příštím premiérem Babiš. Sobotka říkal, že ČSSD by do vlády, kde by byl Babiš premiérem, nešla. Máte stejný postoj?

Především si myslím, že vůbec nevíme, co bude. Já si pamatuji, že měsíc před posledními parlamentními volbami jsme měli 30 procent a hnutí ANO asi sedm procent (ve volbách 2013 získala ČSSD 20,4 procenta a ANO 18,6 procenta).

Předvolební dynamika je obrovská. Voliči se rozhodují v posledních týdnech před volbami. Podívejte se na volby v Británii, ve Francii... Měli bychom méně času věnovat analýzám průzkumů a více naslouchat lidem a chovat se srozumitelně.

Předvolební dynamika je obrovská. Voliči se rozhodují v posledních týdnech před volbami.

Od té doby, co jste v pozici lídra Sobotku vystřídal, se preference ČSSD příliš nezlepšily a pořád se pohybují kolem čtrnácti procent. Co s tím uděláte?

Ztratili jsme srozumitelnost. Můj cíl je vytvořit srozumitelný profil soc. dem. Moje hlavní ambice je vrátit ČSSD tam, kam patří. Aby to byla nejvýraznější politická strana na scéně. Pohybovali jsme se mezi 20 a 30 procenty. Do voleb jdu proto, abych je vyhrál. Témata kampaně leží na stole, vadí mi, že jsme je nedokázali zvednout.

Například?

Šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl, že je neštěstí, aby tématem voleb byly vyšší mzdy nebo platy. Není jediný, kdo to říká. Ale já udělám všechno pro to, aby tématem voleb vyšší mzdy byly.

Důvody k tomu jsou zásadní. Mezinárodní měnový fond napsal, že největší problém zemí střední a východní Evropy je, že z nich odcházejí lidé. Vláda zpracovala strategii, která říká, že levná práce, levná ekonomika znamená technologické zaostávání, omezenou atraktivitu pro investory, ztrátu pracovních míst a snížení kvality práce. Právě kvůli levné práci lidé ze střední a východní Evropy odcházejí pryč. Vyšší platy a mzdy jsou strategická věc, která ovlivní budoucnost země.

Copak o nich může rozhodnout vláda? Jak donutíte soukromé firmy, aby lidem platy zvýšily?

Jsme jediná strana, která prezentuje svou národohospodářskou strategii. Tvrdíme, že stát nemůže jenom přihlížet. To se týká i inovací. Apple by nebyl, kdyby USA neorganizovaly vývoj, který mu umožnil nastartovat technologie. USA i Čína určují směry inovací.

Česká republika se v tom musí angažovat. Chceme zkopírovat model, který úspěšně aplikuje Německo. Chceme podpořit inovace malých a středních českých firem a umožníme jim dostat se do světových řetězců tím, že budou vyrábět jedinečné výrobky. Tím budou moci tyto firmy zvýšit platy a vytvoří tlak na ty firmy větší.

Jenže to mi zní spíš jako vize na dvacet třicet let...

To není tak, že v této oblasti může stát něco nařizovat. Ale můžeme zvyšovat mzdy státním zaměstnancům, to je také významná věc. Tato vláda, než odejde, ještě znovu projedná zvyšování mezd státním zaměstnancům ve zdravotnictví, školství, hasičům, policistům a tak dále. Prosadili jsme způsob zvyšování penzí a od prvního ledna by měly vzrůst o 500 korun měsíčně.

Celkově se snažíme zvyšovat životní úroveň lidí. Budeme tlačit firmy, aby se mzdy zvyšovaly a aby se vytvořil růst mezd, který využije velmi dobrého výkonu ekonomiky. Můžeme vést politiku zvyšování mezd, která by ve třech až pěti letech mohla Českou republiku zřetelně přiblížit tomu, co vidíme v Rakousku nebo Německu.

Ale pouze za předpokladu, že se nám bude dál ekonomicky dařit. Co když přijde krize? Z čeho pak budete lidem přidávat?

Tato země má nastartováno na velmi slušný růst. Pokud tady bude vláda, která bude dobře vládnout, tak může trvat léta. Jeffrey Sachs (americký ekonom) staví Českou republiku v hodnocení udržitelného rozvoje na páté místo na světě, za skandinávské země. Je tu bezpečno, je tu velmi slušná úroveň veřejných služeb, která zajišťuje vzdělanost, zdravotnictví pro všechny...

Pokud tady nebude vláda, která rozbije sociální dohodu – což hrozí, když se dívám na programy ostatních politických stran –, tak máme šanci jít kupředu. Vidím, jak ostatní strany přicházejí se starými děsivými recepty, které by tuto šanci mohly zmařit. Přijde někdo, kdo místo zvyšování mezd řekne, že se mu hodí malé mzdy.

V takových Vodňanech se vybuduje pět ubytoven, lákají se tam dělníci z Rumunska, z Ukrajiny, Mongolska... Na naše ministerstvo zahraničí se pak tlačí, abychom sem pustili 150 tisíc zaměstnanců z těchto zemí. A proč je sem pouštět v takovém rozsahu, když ti lidé se tu pak stanou druhořadými občany, kteří žijí na ubytovnách, berou nízkou mzdu...

Mluvíte o Vodňanských kuřatech, patřících do Agrofertu, který Babiš převedl do svěřenského fondu?

Ano, ale to je jeden z příkladů, takových je víc. Těch lidí, kteří křičí „Jenom nešahejte na nízké mzdy“, je víc.

Babiš podle vás křičí, aby se nezvyšovaly platy?

To si možná netroufne, ale podstatné je, co se děje v jeho fabrikách. Tihle podnikatelé hledí jen na to, jak vytřískat peníze z pracovní síly. Jim nezáleží na celkovém rozvoji země a na těch konkrétních lidech. Když se podíváte na ekonomický růst, tak máme vlastně bohatou zemi. Ale když máme bohatou zemi, tak by měli být bohatí i ti lidé. To je podstata politického programu, který my předkládáme. Není možné, aby v bohaté zemi žili chudí lidé.

Podívejte se, s čím přichází ODS, TOP 09 a hnutí ANO. Mohou si vzájemně poklepat na rameno, protože mají podobné myšlenky.

Opravdu věříte tomu, že ČSSD se ještě může vzchopit a volby vyhrát?

Absolutně. Nevidím u konkurence souvislý politický program. Vidím tu strany, jako je hnutí ANO, TOP 09 a ODS, které znovu opakují, že chtějí snižovat sociální pojištění, odvody z mezd a vlastně znovu dělat tu politiku, kterou tu předvedli pánové Topolánek a Kalousek. Nejdřív sníží daně o 70 až 80 miliard korun a v druhém kroku řeknou, že nejsou peníze na penze, na zdravotnictví, na školství.

Podívejte se, s čím přichází ODS, TOP 09 a hnutí ANO. Mohou si vzájemně poklepat na rameno, protože mají podobné myšlenky. Říkají, že udělají velké reformy penzijního systému, že je neudržitelný. To je samozřejmě lež.

Lež? Demografická křivka přece jasně říká, že penzistů bude přibývat. Kdo bude vydělávat na jejich důchody?

Není pravda, že demografická křivka říká, že je penzijní systém neudržitelný. Hrubý domácí produkt nebude předstihnut růstem důchodů. Vezměte si počet důchodců. Za posledních patnáct let jich přibylo asi o půl miliónu. Ale když vezmu růst HDP za posledních dvanáct let, tak ten stoupl z jednoho biliónu 300 miliard na čtyři bilióny 700 miliard korun. HDP roste daleko rychleji než počet důchodců. Tak proč si někdo vymýšlí, že to nejde ufinancovat?

Co se týče demografického růstu, tak tam je křivka daná. Nyní je to 2,66 produktivní osoby na jednu osobu v důchodovém věku, bude to klesat směrem k číslu 2. Jenže když se pak na křivce podíváte na rok 2080, tak to zase vyroste na 2,66. Vývoj sice klesne, ale pak zase půjde nahoru. Představa, že to jde do pekel, není pravdivá.

Nebyla by ČSSD srozumitelnější pro voliče i tím, kdyby se jasně postavila k prezidentským volbám a řekla, koho podpoří?

Já bych jen upozornil, že ČR má parlamentní politický systém, klíčovou roli v něm má premiér. Rozhodující pro směřování země jsou výsledky parlamentních voleb.

To sice ano, ale pro některé voliče je i přesto důležité, kdo jako prezident bude zemi reprezentovat. Někteří voliči si třeba mohou říci, že ČSSD volit do Sněmovny nebudou, protože se obávají, že má jiný názor na budoucí hlavu státu.

Budeme poslouchat voliče a budeme se s nimi bavit. Nechceme je překvapovat. I v rozhodování o kandidátovi na prezidenta je pro mě důležité, jak se staví k tomu, co bych rád představil jako klíčové programové body soc. dem. K výběru prezidentského kandidáta se vrátíme po volbách.