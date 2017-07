„Výsledkem vyhlášení mimořádného stavu by mělo být úplné vybití divokých prasat v zamořeném území. Situace je vážná. Nejde sice o hodiny, protože se prasata zatím drží v kukuřici a nemigrují. Ve chvíli, kdy žně budou pokračovat, se ale musíme dohodnout na dalším postupu,“ sdělil hejtman Čunek. Podle něj by měla o těchto mimořádných stavech, kdy nejde o ohrožení obyvatelstva, rozhodovat vláda.

„Je to na hraně zákona, protože mimořádný stav se vyhlašuje hlavně pro ochranu života a zdraví lidí. V tomto případě africký mor lidi nezasahuje, jde o hmotnou škodu. Vláda má ale dovolenou a neumí údajně zasednout dřív než 21. srpna, tak jsem rozhodl, že vyhlásíme mimořádný stav my,“ řekl Právu hejtman.

Armáda se možná vrátí



Není vyloučeno, že se do Zlínského kraje vrátí armáda, která zde naposledy působila po výbuších v muničním skladu ve Vrběticích. „O tom by ale měla rozhodnout vláda. Já budu v pondělí vyhlášení mimořádného stavu rozebírat s policejním ředitelem,“ vysvětlil Čunek.

Prvním krokem by mělo být oplocení zamořené oblasti části Zlínska elektrickými ohradníky. Už před týdnem přitom myslivci pásmo obepnuli pachovými ohradníky. Ty lemují silnici z Lukova do Fryštáku a dále přes Zlín, Lípu, Slušovice do Hrobic v celkové délce asi 40 kilometrů.

Pachové ohradníky jsou však podle kraje někde méně účinné a je třeba přistoupit k razantnějšímu řešení – alespoň částečného oplocení některých lokalit a umístění odchytových zařízení.

„K těmto ráznějším opatřením mělo dojít hned. A už o pár let dříve, když se mor začal objevovat v jiných státech, měla vláda s veterináři a mysliveckou jednotou preventivně přijmout některá protiopatření. Vždyť věděli, že se může africký mor roznášet i potravinami z jiných zemí. Všichni zároveň dlouhé roky vědí, že je tu černá přemnožená, neomezený odlov už měl přijít mnohem dřív,“ je názoru myslivec Petr Holiš.

Veterináři na Zlínsku v týdnu proškolovali myslivce, aby mohli začít s odlovem černé zvěře v zamořeném území. První odlovy pravděpodobně budou o víkendu. „Školení v okrese absolvovalo 745 myslivců,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Speciální obaly

Další podmínkou, kterou musí myslivci před začátkem lovu splnit, je instalace speciálních kafilérních boxů. Ulovená prasata se do nich budou podle ČTK dávat na území honitby a přemisťovat se tam budou v obalech, které zamezí kontaminaci okolí. Osazení boxů musí myslivcům odsouhlasit krajská veterinární správa. „Zatím vydala sedm souhlasů s umístěním boxů, o dalších více než deseti žádostech bude rozhodovat,“ uvedl Vorlíček.

Veterináři evidují k pátku na Zlínsku 67 případů nákazy, o jeden více než ve čtvrtek. Od vypuknutí nákazy bylo ve Zlínském kraji nalezeno 113 uhynulých divokých prasat a u 36 z nich skončila vyšetření negativním výsledkem, na výsledky dalších deseti testů se čeká.

Na území intenzivního lovu na Moravě odlovili myslivci od 17. července 871 divočáků. Nejvíce, 229, na Uherskohradišťsku, 188 na Kroměřížsku a 134 na Hodonínsku. „Žádný vzorek nebyl pozitivní, s negativním výsledkem bylo 869 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést,“ informoval Vorlíček.