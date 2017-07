Loni byl Dalík odsouzen na čtyři roky. Nejvyšší soud však rozsudek zrušil, když vyhověl stížnosti nejvyššího státního zástupce, podle něhož byl trest příliš nízký.

Dalík v úterý popsal, že se k otázce nákupu pandurů dostal po volbách v roce 2006. „Byla to ta doba, kdy byla ještě dosluhující vláda, ale už také tzv. designovaný premiér čili takové dvojvládí,“ uvedl.

V té době byl prý osloven „člověkem z nejužšího poradenského týmu“ kvůli tomu, že tehdejší ministr obrany Karel Kühnl odmítá podepsat kontrakt na nákup transportérů.

Dalík prý měl zkusit zajistit, aby byla smlouva podepsána, což se stalo mimo jiné prý i z obav před arbitráží.

Lobbista Marek Dalík. Vrchní soud projednává jeho korupční kauzu, která souvisí s nákupem obrněných aut Pandur pro českou armádu.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„Není pravda, že jsem pak požadoval 100 miliónů. Čekal jsem, že za tuto službu budu nějak odměněn, ale to se nestalo,“ uvedl Dalík.

Slovenský lobbista Výboh



Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Slovenský lobbista Miroslav Výboh prý uvedl, že slyšel o problémech s kontraktem. „Přidal historku, že jsem v jejich prospěch něco zařídil, a oni se pak tvářili, že nezařídil,“ popsal Dalík. Výboh prý řekl, „že to nějak urovná, že to dá do pořádku, že mu na tom záleží“.

Marek Dalík a Mirek Topolánek (archivní snímek).

FOTO: Milan Malíček, Právo

Připustil, že se na schůzce mluvilo o provizích. Konkrétní částku 3 x 6 miliónů ale vyslovil Výboh, jehož společnost měla v kontraktu nově figurovat. „Část té sumy by byla provize, nebyl to úplatek pro nikoho,“ zmínil Dalík. Peníze by prý získal například za PR služby, které by se zakázky týkaly.

„Tu částku vyřkl pan Výboh a já jsem ji potvrdil, k tomu se přiznávám. Nebyla to žádná platba, byla to suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí,“ zdůraznil. „Já jsem měl mít nějakou část, protože já jsem měl dělat PR služby,“ uvedl.

Topolánek prý neměl dostat nic

Dalík zároveň odmítl, že by část z peněz mohla nakonec mířit k premiérovi Mirku Topolánkovi (ODS). „To vylučuji,“ řekl Dalík.

Nový zprostředkovatelský kontrakt pro Výboha měl být podle Dalíka motivační, prvních šest miliónů eur mělo být vyplaceno za podpis nové dodavatelské smlouvy. Další splátky měly být odměnou za dosažení dodávek pandurů v rozsahu 10, resp. 20 miliard korun. Dalík zároveň upozornil, že Výboh nakonec smlouvu nezískal.

Státní zástupce Jan Kořán označil Dalíkovu výpověď jako „smyšlenky a lži“. „Vypovídal tak, aby celou kauzu zamlžil a aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ řekl Kořán.

Ubrousky tam ani nebyly, tvrdí Dalík



Na odpoledním jednání se soud Dalíka mimo jiné ptal, proč manažeři zbrojovky uváděli, že částku 3x šest miliónů vyslovil on, případně že ji napsal na ubrousek. „Oni principielně nelžou, o té částce se skutečně mluvilo, nicméně já jsem ji nevyřknul a ani jsem ji nenapsal na ubrousek, tam ani žádné nebyly,“ uvedl Dalík.

V závěrečné řeči Dalík uvedl, že kvalifikace osamělého podvodníka nedává smysl a není logická. „Kdybych takto konal, tak patřím do blázince a myslím si, že tam nepatřím,“ uvedl.

„Snažil jsem se přiznat k tomu podílu na té věci, byla to chyba, už bych to samozřejmě neudělal a vytrpěl jsem si za to dost,“ dodal s tím, že pobyt ve vězení pro něj nebyl lehký. Odmítl rovněž, že by jeho výpověď byla účelová. „S tím prostředím jsem ukončil všechny kontakty a vše, co dělám od té doby, je transparentní a čisté,“ uzavřel.