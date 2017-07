Připouštějí to i šéfové koaličních stran Andrej Babiš (ANO) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), zčásti i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Už jen formálně dožíváme, je to hodně rozvolněné,“ zhodnotil situaci na dotaz Práva Bělobrádek. „Teď už každý hlasuje, jak chce,“ uznává Babiš.

O něco víc optimistický je Sobotka. Připouští, že před volbami je vždy disciplína rozvolněná, s prací vlády je ale spokojen. „To, že na posledních schůzích Sněmovny klesá disciplína ve všech klubech, není nic nového ani překvapivého, děje se to před volbami pokaždé,“ řekl Sobotka Právu a dodal: „Řada poslanců už znovu nekandiduje a přestávají hlasovat se svým klubem či na hlasování už nechodí.“

Poločas koaličního rozpadu naznačila poslední červnová schůze dolní komory, kdy vládní strany navzdory koaliční smlouvě hlasovaly každý po svém. Nic na tom nemění ani fakt, že návrhy zákonů, které skončily pod stolem, před tím prošly bez problémů vládou.

Účelová spojenectví

Jen pro příklad: ministrem školství vysněný kariérní řád spadl do propadliště dějin kvůli šprajcu babišovců, památkový zákon vychvalovaný ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) zase potopila část soc. dem. Kuloárové informace jasně naznačují, že koaliční strany, zejména soc. dem., neváhaly hledat své spojence i mezi pravicovou opozicí. A nebýt pomoci pravicové opozice, tak by se 290 českých vojáků nemohlo účastnit mise NATO v Pobaltí.

Mezi šprajcy proti babišovcům se řadí pro změnu návrh zákona o vojenském zpravodajství, který by měl podle představ resortu obrany svěřit vojenské tajné službě větší pravomoci v boji proti kyberkriminalitě. Konkrétně by zpravodajci mohli do internetových sítí umísťovat aktivní prostředky kyberochrany. Právě to ale mnozí kritizují s poukazem na omezení svobody.

Zákon, stejně jako další, bez větších problémů prošel vládou, ale v posledních týdnech ho ve Sněmovně blokuje právě část vládních poslanců s pomocí opozice. Je tak pramalá šance na jeho schválení. ANO ho přitom opakovaně označuje za prioritu.

Podle informací Práva může stát za prodlužovací taktikou nedůvěra části politiků v šéfa vojenských zpravodajců Jana Berouna, kterého do funkce uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Sobotka spokojen

Za klíčovou nepovažuje změnu zákona premiér. „Věřím, že na zářijové schůzi dokončíme jako koalice schvalování zákonů, které vrátí Senát, a ratifikujeme Pařížskou dohodu o ochraně klimatu a smlouvu s Kanadou CETA,“ uvedl výčet priorit. Podle premiéra prošlo za čtyři roky parlamentem 99 procent návrhů, které kabinet předložil. „Jako předseda vlády jsem s tímto výsledkem spokojený,“ poznamenal Sobotka.

„To, že koaliční smlouva se porušovala už dříve, je jasné,“ tvrdí Bělobrádek v narážce na její ustanovení, které zavazuje poslance podporovat při hlasování vládní návrhy. „Podívám-li se na zákon o vědě a výzkumu, tak tam ji hnutí ANO porušilo brutálně již před dvěma lety. Takže to není nic nového,“ prohlásil lidovecký předseda.

Spokojenost nad prací koalice vyjádřil Babiš, ovšem omezil ji na první tři roky společného vládnutí. „Koalice fungovala dobře až do loňského skandálu s policejní reformou, pak na nás soc. dem. začala útočit před krajskými volbami, že chceme privatizovat nemocnice, a nakonec přišly vylhané aféry o mně a můj vyhazov z vlády,“ prohlásil šéf ANO.

Fakt, že jeho poslanci způsobili neschválení kariérního řádu pro učitele, zdůvodnil novými informacemi, které prý posbíral v terénu a mezi odborníky. „Nejsem odborník na školství, ale navštívil jsem řadu škol, hovořil jsem s experty, kteří tvrdí, že to není dobrý nápad,“ dodal Babiš.