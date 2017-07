Stát, kraje a větší obce či jejich části musí na internetu od loňského července zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Od letošního července bylo zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.

Parlament ale nyní přijal normu, která dává výjimku pro určité typy smluv, jejichž zveřejnění by mohlo mít nežádoucí dopad. Týkat by se to mělo například národního podniku Budějovický Budvar nebo kontraktů státních a městských firem, které se týkají předmětu podnikání.

To má podle poslanců zamezit problémům s ochranou obchodně citlivých informací. Smlouvy například za právnické či marketingové služby by se podle novely zveřejňovat musely.

Dlouhý legislativní procec



Někteří poslanci začali během letošního jara navrhovat výjimky, které měly zprostit některé subjekty povinnosti zveřejňovat smlouvy na internetu. Jenže Sněmovna nakonec registr vykostila a schválila plošné výjimky pro státní podniky či některé krajské a obecní firmy.

To Senát odmítl a novelu vrátil poslancům, kteří se už touto vrácenou předlohou nezabývali, a místo toho předložili novou kompromistní novelu. Na předloze se shodla většina stran napříč politickým spektrem.

Emoce v Senátu i ve Sněmovně



Celý legislativní proces byl však velmi složitý a budil velké emoce. Stejně tomu bylo i ve čtvrtek v Senátu.

Členové horní parlamentní komory vyčítali poslancům zejména to, že se vůbec jejich vrácenou předlohou nezabývali. Například senátor Michael Canov (STAN) označil chování poslanců za nicotnost.

„To je dobrý gulášek, tohle si necháme líbit? To tady nemusíme být, pokud takhle bude s námi Sněmovna zacházet. To si přeci nemůžeme nechat líbit. Bez ohledu na obsah, takhle se nemůže jednat, vážená Poslanecká sněmovno,“ rozlítil se u řečnického pultíku. Jeho návrh na zamítnutí novely však nebyl přijat.