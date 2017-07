Návrh předložený Libereckým krajem navyšuje podíl obcí z vybrané DPH z 21,4 procenta na 23,58 procenta. Obce by si tak měly ročně polepšit o 8,5 miliardy korun.

„I když to znamená navýšení příjem obcí na 8,5 miliardy, fakticky to znamená návrat k podílu před tím, než Nečasova vláda a pan (Miroslav) Kalousek tento podíl snížil pod záminkou, že bude provedena důchodová reforma,“ uvedl senátor z ČSSD Radko Martínek.

Podle něj v ČR neexistuje obec, která by na zákoně prodělala. „Je to spravedlnost navrátit to, co bylo odebráno, aby obce a města mohla fungovat a dělat pro občany to, co je důležité,“ podotkl Martínek na středeční tiskové konferenci senátorského klubu sociálních demokratů.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty prezident Miloš Zeman již dříve potvrdil, že normu podepíše.