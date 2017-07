Colours of Ostrava se letos mění v hon na voliče

V hon na mladé voliče se mění největší hudební festival v Moravskoslezském kraji Colours of Ostrava, který ve středu začíná a trvá až do soboty. Mezi návštěvníky přijde korzovat šéf hnutí ANO Andrej Babiš, předseda ODS Petr Fiala a také prezidentští kandidáti Jiří Drahoš i Michal Horáček. Do záře reflektorů se však dostane jen lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který vystoupí v diskusi Meltingpot.