Klaus režisérce přiřkl výrok, který měla pronést v debatě o Kaplického knihovně. „Na Severním městě? Kdo by tam jako chodil? To, co tam bydlí v těch panelákách?“ měla podle Klause říct Sommerová v debatě o umístění knihovny.

Sommerová ale tvrdí, že onen výrok nikdy neřekla a žádá po Klausovi doložení, nebo omluvu.

„Tento výrok jste si vycucal z prstu, nikdy jsem nic takového neřekla. Vyzývám vás, abyste doložil autentický zdroj mého výroku. Pokud ho nemáte, žádám vás, abyste se mi veřejně omluvil,“ napsala na sociální síť Sommerová.

Podpořili ji předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, stejně jako čestný předseda strany Karel Schwarzenberg. „Václav Klaus ml. hanebně a lživě pomluvil úctyhodnou dámu, režisérku Olgu Sommerovou. Nepřekvapí to od člověka, který při podpoře Miloše Zemana neváhal lživě pošpinit i Karla Schwarzenberga a jeho minulost,“ napsal Kalousek v prohlášení.

„Dnes však má ostudu i ODS, za kterou Václav Klaus ml. kandiduje do Sněmovny. Omluví se někdo? Bylo by to milé,“ dodal.

„Bohužel musím říci, že se Václav Klaus mladší opět dopustil lži. Takto urážet a pomlouvat dámu, to je pro mě příliš,“ přisadil si Schwarzenberg.

Údajný výrok Sommerové lze najít na pravicovém serveru Dfens-cz.com, odkud jej Klaus ml. zřejmě přebral. Slova Sommerové tam ale interpretuje autor skrytý pod anonymní přezdívkou, který navíc píše, že jej má z druhé ruky od kamaráda, jenž režisérku v debatě slyšel.

Tuto domněnku Klaus ml. Právu potvrdil. Řekl také, že na výzvy TOP 09 nebude vůbec reagovat. „Mám to z internetu, nehodlám se zapojovat do nějaké kampaně TOP 09. Nehodlám to rozšlapávat, ať si dělají, co chtějí,“ sdělil Právu Klaus ml.