„Jdu na toto jednání s optimismem, svůj názor jsem sdělil už mnohokrát. Bohužel se nestalo nic, co by ho mohlo v tuto chvíli změnit,“ prohlásil při příchodu na jednání celostátního výboru Čunek.

Širší vedení v úterý podle něj nezruší spolupráci se STAN, ale rozpustí dvojkoalici. „Nechceme zrušit spolupráci, ale chceme jenom odstranit desetiprocentní bariéru,“ tvrdil. „Dnes se bude určitě hlasovat,“ zdůraznil.

Průzkumy moc optimisticky nevypadají



To, že lidovci půjdou do voleb ve volební koalici se Starosty, si koncem května odhlasoval sjezd KDU-ČSL. Vedení dvojkoalici prosadilo navzdory některým kritickým hlasům z regionů, proti se dlouhodobě vyslovoval právě Zlínský či Moravskoslezský kraj.

Aby se lidovci se Starosty dostali do dolní komory, museli by ve volbách získat deset procent. V předvolebních průzkumech ale zatím většinou zůstávají před prahem Sněmovny. Pokud by šli lidovci do voleb samostatně pouze s podporou STAN, stačilo by jim dostat od voličů pět procent hlasů.

Jurečka trvá na dvojkoalici



Jinak než Čunek to vidí první místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj neexistuje důvod, proč by dvojkoalice měla končit.

„Samozřejmě ten tlak, nejen z regionů, ale i uvnitř KDU-ČSL, cítím. Na druhou stranu, já jsem ve vedení strany sedm let a musím říct, že jsem nezažil ještě jeden jediný průzkum, který by nás nadhodnotil,“ citovala Jurečku ČTK.