Okamura a Piráti by prošli do Sněmovny, lidovci se Starosty mají smůlu

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 29,3 procenta, uvedla agentura Focus. Sociální demokracii by volilo 16,4 procenta lidí. Úspěch průzkum přisuzuje straně SPD Tomia Okamury, která by se podle průzkumu dostala do dolní parlamentní komory se ziskem 5,7 procenta a také Pirátům, kteří by získali 5,2 procenta.