„Myslím si, že by si učitelé zasloužili lepší normu,“ řekla Dobešová. Sama prý obeslala všechny ředitele středních škol a zeptala se na jejich názor. Z těch, co jí odpověděli, se většina k normě postavila záporně.

Proti zákonu se ohradilo v petici i 21 tisíc kantorů, kteří se domnívají, že přinese jen nové papírování.

„Já se domnívám, že většina našich poslanců to nepodpoří. Ohlasy byly velmi negativní,“ řekla Dobešová. „Já si myslím, že bychom měli respektovat názor učitelů,“ uzavřela.

Podobně se k věci postavil i předseda ANO Andrej Babiš, který si prý nesouhlas učitelů vyslechl při svých návštěvách škol osobně.

Lidovci budou hlasovat volně

Volné hlasování o zákonu budou mít i poslanci KDU-ČSL. Podle předsedy lidoveckého klubu Jiřího Miholy se ministerstvu školství nepodařilo zvládnout komunikaci okolo předpisu tak, aby se za ni mohla postavit celá koalice.

Nový ministr školství Stanislav Štech, který zákon „zdědil“ po své předchůdkyni Kateřině Valachové (oba ČSSD), se domnívá, že i přesto bude drtivá většina lidovců pro kariérní řád ve Sněmovně hlasovat. Poslance ANO za jejich postoj zkritizoval.

„Musím zvažovat motivy ANO, které k tomu vedou. Když jsme si vysvětlovali kritické výtky, které jsou v petici tzv. Pedagogické komory, tak jsme zjistili, že ani jeden z jejich argumentů neplatí. Nejde o administrativní náročnost,“ uvedl Štech.

Rýpl si i do Babiše: „Já jen doufám, že nenavštívil školy v rámci kampaně, protože to by bylo porušení zákona.“

Zákon, který zavádí kariérní řád učitelů, má kantory rozdělit do tří skupin podle zkušeností. Cílem ministerstva je podpořit celoživotní rozvoj učitelů a propojit ho se systémem odměňování.

Zákon se však nezdál dobře vypracovaný ani senátorům, u nichž ho někdejší ministryně Valachová neprosadila. Horní komora vrátila předlohu s úpravami Sněmovně.