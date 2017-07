Děla pro armádu zrenovuje za 1,3 miliardy Tatra Trucks

Česká armáda bude dále střílet čtyřicet let starými děly slovenské výroby. Vláda odsouhlasila v pondělí plán ministerstva obrany, podle kterého kopřivnická Tatra do roku 2020 zmodernizuje 33 samohybných houfnic Dana ráže 152 mm. Od 70. let je používají dělostřelci v Jincích, v současnosti mají 48 kusů.