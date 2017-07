V roce 2007 se dostal do sporu o pozemky s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), protože část pozemků zahradnictví ležela pod silnicí první třídy I/27. Jelikož nechtěl investovat do ohroženého zahradnictví, raději podnikání zastavil.

Po deseti letech soudních tahanic ale spor pravomocně vyhrál a chystá se znovu vrhnout na pěstování květin. „Zahradnictví jsem jen udržoval a teď je budu dávat znovu dohromady. Sice už nemám tolik energie jako před deseti lety, ale pustím se zase do zahradničení,“ řekl Právu osmačtyřicetiletý Kolda.

Do soudního soukolí se dostal částečně vlastní vinou, protože po nákupu pozemků nabídl ŘSD, aby si od něj pozemky pod silnicí odkoupila. To ale neměl dělat, protože státní instituce po čase odpověděla, že nic kupovat nehodlá, protože je dávno jejich vlastníkem.

Patnáct ostatních majitelů prohrálo



„Události nabraly jiný spád, než jsem čekal. Došlo k podivnému zapsání duplicitního vlastnictví na katastru pro stát. ŘSD totiž náhle objevilo smlouvu z roku 1982 na odkup části pozemků pod již dostavěnou silnicí, kterou si však údajně zapomnělo nechat zapsat do svého vlastnictví,“ uvedl Kolda.

Stejný osud dostihl ve Švihově dalších patnáct vlastníků pozemků okolo silnice, kteří si třicet let mysleli, že jsou vlastníky pozemků a platili daň z nemovitosti. Podle Koldy ale buď od sporů se státem ustoupili, nebo je prohráli. „Dědic, co mně pozemky prodal i se zahradnictvím, též rozhodnutím soudu o svou část pozemků přišel, zůstal jsem tak jediný, který dál se státem soudně bojoval a zvítězil,“ řekl.

Se státem se sice soudil jen o část pozemků ležících pod silnicí, u které zahradnictví leží, ale kdyby spor prohrál, mohl přijít o celou živnost. „Kupní smlouva by se stala neplatnou a je otázkou, zda by mi bývalí vlastníci zahradnictví prodali znovu,“ poznamenal Kolda.

Několikrát během 10 let vyměnil advokáta. Nakonec zkusil argumentovat, že pozemky jejich dřívější vlastník vydržel, tedy je vlastnil více než 10 let, a on že je získal v dobré vůli a nemohl vědět, že je stát před 30 let již koupil. Soudkyně Vlasta Pešková z Okresního soudu v Klatovech mu dala za pravdu.

„Soud uzavřel, že žalovaný vlastnické právo nabyl vydržením za splnění všech zákonných podmínek, při započtení řádné a poctivé držby od r. 1990 do r. 2004, jeho právními předchůdci, a proto byl návrh žalobce na určení jeho vlastnického práva k těmto nemovitostem zamítnut,“ stojí v rozsudku z konce loňského roku. Jeho rozhodnutí potvrdil i krajský soud a rozsudek už nabyl právní moci.

Stát nevlastní desetinu pozemků pod silnicemi



ŘSD teď bude muset od Koldy pozemky vykoupit. „Pro tyto případy má stát připravené finanční prostředky a tyto případy postupem času vypořádává. Bohužel, takových případů, kdy stát není vlastníkem pozemků pod komunikacemi I. třídy, je poměrně mnoho,“ řekla Právu mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Odhadem stát nevlastní pod silnicemi první třídy okolo deseti procent pozemků.

„V současné době probíhá tzv. mapování stavu, kdy se procházejí všechny silnice I. třídy a určují se správné majetkové hranice,“ poznamenala Ledvinová. Dodala, že ale vypořádání s vlastníky bude trvat nejméně několik let.