Staré pražce u Muzea po 45 letech dosloužily, výluka na trase C potrvá do neděle

Výluka na trase C komplikuje od pondělí cestování lidem v pražském metru. Omezení souvisí s výměnou pražců, které slouží už více než čtyři desítky let. Celkem v úseku mezi Muzeem a I. P. Pavlova pracovníci dopravního podniku (DPP) vymění 528 dřevěných pražců, které nahradí modernější betonové. Oprava potrvá do neděle, náhradní dopravu zajišťují autobusy, které jezdí po často přeplněné magistrále.