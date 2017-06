Pro přijetí normy hlasovalo 97 ze 129 přítomných. Jak kdo hlasoval, najdete zde. Zákon ještě musí projít Senátem a musí jej schválit prezident.

Senátorka Eliška Wagnerová při představení zákona ve Sněmovně vyjádřila překvapení, že z „útlého” zákona vypadly tři paragrafy. Nicméně člen ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) namítl, že se vypustily pouze „složitosti předávání legislativy”.

Ze senátní verze vypadlo například nařízení, aby v případě rozpuštění Sněmovny nebo po skončení volebního období mohl přijaté zákony posílat k podepsání prezidentovi předseda Senátu místo šéfa dolní komory.

Stykový zákon upravuje schvalování ústavních a volebních zákonů. Až dosud to bylo tak, že když Sněmovna schválila ústavní zákon a Senát jej odmítl, tak už zákon neměl šanci. Případně pokud k němu členové horní komory přilepili pozměňovací návrhy, tak je poslanci museli přijmout. Nyní by poslanci ještě do změn ústavních zákonů, tak jak je chtějí prosadit senátoři, mohli mluvit a vše doladit.

Wagnerová vyjádřila po schválení zákona dojetí, že se to po tolika letech podařilo. Existenci takzvaného stykového zákona totiž předjímá ústava, a proto měl být schválen už před 24 lety.