„Ne,“ odpověděl rázně na laicky formulovanou otázku z publika, zda by vyhlásil referendum o členství v EU.

Nehledě na své důvody, vyhlásit by je ani nemohl, protože Česko dosud nemá zákon o obecném referendu. A i podle jeho návrhu, jenž už drahnou dobu visí ve Sněmovně, nevyhlašuje referendum prezident ze své vůle, nýbrž se koná na základě návrhu petice podpořené alespoň 250 tisíci podpisů občanů ČR.

„Snažil bych se vládu i premiéra přesvědčit, že o některých věcech se nemá rozhodovat referendem. Jsem příznivcem referenda na komunální úrovni. Ale jsou závažné geopolitické věci, například členství EU, NATO, o kterých se nemá rozhodovat v referendu,“ doplnil.

Přitom právě o přistoupení ČR k EU rozhodli lidé v roce 2003 v referendu, které se konalo podle speciálního ústavního zákona vydaného výhradně pro tento krok.

Stejné „ne“ zaznělo také po otázce, zda by jmenoval z pozice prezidenta vládu podporovanou komunisty.

Dalajlámu by rád přijal soukromě



Zdůraznil také, že zahraniční politiku by podřídil dohodě s vládou, protože podle něj je „velmi špatné“, pokud vláda a prezident říkají něco jiného.

Podle vládního stanoviska by se prý řídil i v případě setkání s dalajlámou.

„Dalajláma je určitě velmi zajímavá osobnost, nereprezentuje žádný svrchovaný stát. Pokud by vláda měla zájem, abych ho přijal jako státní návštěvu, tak bych s tím neměl problém. Jinak bych se s ním rád setkal na soukromé úrovni,“ řekl Drahoš.

Odmítl také, že by bez souhlasu vlády přijal pozvánku Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Pokud by však vláda o to stála, setkání by se zúčastnil.

Čelil také otázce, jaký je jeho názor na krvavý protikomunistický odboj bratří Mašínů. „Je to vzdálená historie. Každý má právo na odpor proti totalitnímu režimu a tak taky beru tehdejší akci bratrů Mašínu. Detaily neznám. Ale respektuji právo postavit se totalitnímu režimu,“ odpověděl.

Kromě toho se vyjádřil na adresu Václava Havla: „Považuji ho za nejlepšího prezidenta ČR, kterého naše vlast doposud měla. Vážil jsem si ho a respektoval.“

„Na západ, ne na východ”

Zároveň se vymezil vůči současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Tato země potřebuje jiného prezidenta, než je ten současný,“ řekl Drahoš v přenosu z prezentace sdružení Paměť národa.

„Jsem přesvědčen o tom, že naše vlast potřebuje prezidenta, který bude spojovat, a ne rozdělovat, který nebude nálepkovat podle toho, jestli někdo zrovna souhlasí s jeho názorem,“ dodal. Uvedl rovněž, že prezident by měl zemi důstojně reprezentovat i v zahraničí a nezpochybňovat její západní zakotvení.

Podle Drahoše by rovněž prezident neměl lidi strašit, ale spíše povzbuzovat. „Nemáme se v této v kotlině zač stydět. Řadu věcí jsme schopni posouvat do centra vzdělané, inovativní Evropy,“ řekl.

„Nedovedu si představit posun na východ,“ řekl Drahoš s odkazem na předlistopadovou minulost.