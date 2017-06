Předseda ODA Pavel Sehnal označil Kulhánka za „chlapa, který řídil fabriku, má manažerskou zkušenost a lidskou důstojnost, kterou politika potřebuje”.

„Podle toho, co slyším, tak by šance měly být velké,” řekl k vyhlídkám na své zvolení Kulhánek. Zařadil se mezi čtveřici kandidátů, z nichž by si lidé měli vybrat toho nejpřijatelnějšího jako příští hlavu státu. Kromě stávajícího prezidenta Miloše Zemana jmenoval Michala Horáčka a Jiřího Drahoše, kterého by volil, pokud by sám nekandidoval.

Kulhánek v letech 1997 a 2007 působil ve Škodě Auto, kde vystřídal posty šéfa předsedy představenstva a dozorčí rady. Angažoval se rovněž jako prezident Sdružení automobilového průmyslu a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. V mezidobí let 2004 a 2008 byl předsedou Českého svazu ledního hokeje.