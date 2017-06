"Žádné euro. Nechci euro. Euro tady nechceme," řekl Babiš. "Každý ví, že je to krachující podnik. Je to o naší suverenitě. Chci českou korunu a nezávislou centrální banku. Nechci další věc, do které bude zasahovat Brusel," prohlásil šéf ANO.

Česko v loňském roce, kdy Babiš vedl ministerstvo financí, dosáhlo rekordního rozpočtového přebytku, a to i díky přílivu peněz z EU. Babiš ale Bloombergu řekl, že vyrovnané státní hospodaření nepovažuje za mantru. Nestaví se proto proti půjčování peněz, pokud by to přineslo hospodářský růst, vyšší platy, růst hrubého domácího produktu či větší utrácení.

Babiš v rozhovoru pro Bloomberg řekl, že svým hnutím ANO inspiroval vítěze francouzských prezidentských voleb Emmanuela Macrona, se kterým se v loni v únoru setkal. "Ptal se mě na mé hnutí," řekl Babiš. Na upřesňující dotaz, zda tak Babiš a ANO posloužili Macronovi jako vzor, odpověděl podle Bloombergu: "Ano. Macron se vydal v mých stopách."

Musíme bojovat za to, co zde naši předci vybudovali. Andrej Babiš

Bloomberg v této souvislosti upozornil, že na rozdíl od Macrona, který chce urychlit unijní integraci, spolupracovat s Německem na řešení migrační krize či posílit euro, zastává Babiš opačné postoje. "Největší přidanou hodnotou Evropské unie je národní identita každé země," řekl Babiš. "Silná Evropa díky silným státům, to je logické, ne?" dodal šéf ANO.

Babiš, jehož hnutí předvolební průzkumy jasně favorizují, nesouhlasí s kritikou Evropské komise, která s Českem kvůli odmítání dohodnutých azylových kvót zahájila řízení. "Musíme bojovat za to, co zde naši předci vybudovali," tvrdí Babiš. "Pokud bude v Bruselu více muslimů než Belgičanů, je to jejich problém. Tohle ale tady nechci. Nebudou nám říkat, kdo by zde měl žít," prohlásil.