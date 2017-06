„Před šesti týdny jsme do Otázek zvali po jednom zrušeném termínu Andreje Babiše. Andrej Babiš účast v dnešní diskusi před měsícem potvrdil. Tento týden poté, co obdržel okruhy debaty, tak účast zrušil, a to s odůvodněním náhlou nemocí člena rodiny,” řekl v úvodu pořadu Moravec.

V sobotu přitom vysílala rozhlasová stanice Frekvence 1 diskusní pořad s Babišem, v němž šéf ANO vystupoval sám bez oponenta. Kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že se bojí veřejné diskuse s ním.

Podle své facebookové stránky se navíc Babiš v sobotu účastnil veřejných akcí, například Středočeských pivních slavností na Kladensku.

Bojí se, myslí si Bartoš



„Pan Babiš se bojí Bartoše,“ pustil se do šéfa hnutí ANO Bartoš. Podle Bartoše se sice Babiš cítí silný v diskusi, ale to jen v případech, kdy ji řídí sám. Když ví, že je někdo silnější, pak mu takový způsob nevyhovuje.

„Vyhovuje mu debata teleshoppingu,“ nechal se slyšet předseda Pirátů, který je ostrým kritikem třeba EET, kontrolního hlášení a dalších systémů, jež podle něj shromažďují osobní údaje lidí.

Moravec pak vypočítal, kolika akcí se šéf hnutí v minulém týdnu účastnil, stejně tak počet jeho příspěvků na Twitteru.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Babiš: Nemusím se Moravcovi zpovídat



„Konfrontace se určitě nebojím, byl jsem za poslední období v televizi proti Chovancovi, Klausovi mladšímu nebo Filipovi,“ napsal Právu Babiš. Uvedl, že z účasti se omluvil v úterý, tudíž Moravec měl dostatek času pozvat někoho jiného. Věc v rodině prý nemohl předvídat.

„A jestli a kdy se setkávám s občany je moje věc, nejsem povinen se panu Moravcovi zpovídat z mého programu,“ uvedl Babiš.