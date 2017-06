„S hnutím ANO je to vlastně jednoduché, hnutí ANO je Andrej Babiš, žádná jiná úvaha nemá smysl. Andrej Babiš je z hlediska účasti ve vládě nepřijatelný a to platí i pro hnutí ANO," řekl Fiala.

U ANO mu prý vadí například to, že nemá zřetelné názory. „To je vždy pro politiku nebezpečné, něco platí ráno, něco večer, já nevím, podle čeho to je, jestli to je podle toho, jak se Andrej Babiš vyspí, nebo o čem zrovna sní,“ dodal Fiala v narážce na Babišovu programovou vizi.

Bývalého ministra financí, který byl v květnu odvolán kvůli údajným nesrovnalostem v příjmech a podezřením, že ovlivňoval svá bývalá média, navíc Fiala kritizuje za to, že sní, ale během svého působení ve vládě pro splnění svých slibů nic neudělal.

Proti jakékoliv spolupráci s Babišovým ANO se dlouhodobě vymezuje TOP 09. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek ve čtvrtek zdůraznil, že pro sociální demokraty je klíčová shoda na zahraničně-politickém směřování země směrem k Evropě a svobodě.

ANO je podle průzkumů favorit



ANO je podle dosavadních průzkumů favoritem nadcházejících sněmovních voleb. Jeho podpora v průzkumech přesahuje 30 procent a podle volebních modelů by nemělo mít problém sestavit většinovou koalici i s některou z menších stran.

Reálné šance na vstup do Poslanecké sněmovny mají podle průzkumů též komunisté, ČSSD, ODS a TOP 09. Ne zcela jasná je podpora koalice lidovců a STAN, která bude potřebovat ke vstupu do Sněmovny alespoň 10 procent hlasů.