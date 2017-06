„V celkovém součtu je to přes pět miliard jako výchozí bod pro jednání,“ uvedl Štech. Z toho zhruba miliardu by chtěl použít na zvýšení stipendií pro doktorandy. Jejich průměrný měsíční výdělek je nyní 7500 korun. Dalších 800 miliónů chce získat na investice pro vysoké školy. Zbývající 3,5 miliardy by rád použil na „institucionální financování”. V úhrnu jde tedy prý o částku pět miliard, ale je tam „prostor i pro hledání jiných řešení”.

„Personální rošády” v resortu Štech podle svých neplánuje. Pouze zaplní místo náměstka člena vlády, které se jeho jmenováním na post ministra uvolnilo a výběrové řízení se vypíše i na pozici náměstka pro sport. Z ní byla v květnu odvolána Simona Kratochvílová kvůli policejnímu obvinění ohledně dotací pro sport.

S navyšováním prostředků pro resort školství přitom souhlasí i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který ve středu Štecha do úřadu uvedl. „Kdy jindy bychom měli zvyšovat výdaje na vzdělání než v době, kdy ekonomika roste,” poznamenal Sobotka.

Kromě opatření dalších prostředků na vysoké školy by Štech podle Sobotky také měl zklidnit situaci kolem sportovních svazů s tím, že by měl také zajistit transparentní rozdělení prostředků. Sobotka by byl také rád, kdyby ministerstvo školství zrychlilo čerpání prostředků z evropských fondů.

Štech na to reagoval slovy, že na následující dny naplánované schůzky se zástupci sportovních svazů.

Zeman jmenoval Štecha do funkce



„Vážím si vaší odborné kompetence, se kterou jsem se seznámil při studiu vašeho životopisu,“ řekl Zeman po jmenování Štecha. Dodal, že jako náměstek předchozí ministryně je „zasvěcen do tajemství“ úřadu. Za handicap pak Zeman považuje, že Štech má na výkon funkce pouze pět měsíců, což ale prý není jeho vina.

„Ať se vám daří a nenechte se nikým a ničím otrávit, ani vašimi kolegy ve vládě,” řekl na závěr Štechovi Zeman.

Valachové pak Zeman předal kytici z hradních zahrad, poděkoval jí za práci a upřesnil, že se neshodli pouze ve věci inkluze.

Valachová dostala čas na rozmyšlenou



Štech byl na Hradě již v úterý. Na setkání s prezidentem zmínil, že mezi jeho priority patří zklidnění situace kolem sportovních svazů. Shrnul mu také své argumenty, proč je nutné prosadit kariérní řád pro učitele ve sněmovní verzi. Chce také navýšit rozpočet pro vysoké školy.

Valachová podávala demisi ke konci května kvůli obvinění její tehdejší náměstkyně Kratochvílové a šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty ohledně dotací pro sport. Zeman neodvolal Valachovou ihned a dal jí termín do 10. června, aby si věc rozmyslela. Zmínil možnost, že by mohla demisi vzít zpět v případě, že by došla k závěru, že ji podala „v náhlém hnutí mysli”. To ale Valachová odmítla.

Štech se stane po svém jmenování již třetím ministrem školství vlády Bohuslava Sobotky. Prvního šéfa resortu Marcela Chládka (ČSSD) stálo křeslo nevhodné chování k podřízeným.