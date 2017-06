Do policejní dodávky na pařížské třídě Champs-Elysées nabouralo auto s výbušninami, které vzápětí začalo hořet. Řidiče ozbrojeného pistolí policie zneškodnila. Oznámil to francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. Celý článek Na Champs-Elysées v Paříži vjelo do policejní dodávky auto s výbušninami»