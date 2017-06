Do sklenice nasypeme led, abychom ji vychladili. Do míchací sklenice nasypeme maliny a mátu a rozdrtíme. Přidáme ananasový džus, led a přilijeme Mattoni perlivou a pečlivě promícháme barovou lžící. Ze sklenice vysypeme led a nalijeme do ní přes sítko směs z míchací sklenice. Přidáme rebarborový sirup a prášek s příchutí koláče a ozdobíme.