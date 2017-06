Představitelům asociace vadí čtvrteční Štěchův výrok, že by se nedostatek pracovníků měl řešit zvýšením odvodů pro OSVČ. Štěch na sjezdu odborového svazu Kovo v Olomouci tvrdil, že mezi živnostníky jsou „pseudopodnikatelé”, kteří jsou OSVČ jenom proto, že mají lepší podmínky než zaměstnanci. Zvýšení odvodů by je pak donutilo nechat se zaměstnat, což by podnikům zajistilo pracovníky, kterých se jim nedostává. [celá zpráva]

„Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využití,” řekl Štěch.

„Způsob, jakým se rozhodl druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi řešit pracovní trh, považuje AMSP ČR jak z pohledu ekonomického, tak sociálního za naprosto diletantský,” uvedla asociace ve svém prohlášení.

V ČR je milión živnostníků



V něm také žádá odvolání Štěcha z funkce předsedy Senátu. Upozorňuje, že v Česku pracuje jako OSVČ téměř milión lidí. Navíc ačkoli lidé podnikající na živnostenský list skutečně mají nižší odvody, asociace argumentuje, že živnostníkům nikdo neplatí dovolenou a také jim prvních 14 dní nemoci neplynou žádné prostředky z nemocenského pojištění.

Asociace prý respektuje diskusi ohledně ceny práce a odvodů, ta by ale měla být podložena fakty a analýzou dopadů. „Řešení, které navrhuje předseda Senátu, je populistický předvolební výkřik, který nemá žádný racionální základ, a jeho zavedení by mělo negativní sociální dopad ve smyslu ohrožení infrastruktury venkova a regionů,” uvádí se dále v prohlášení.

Předseda ASMP Karel Havlíček pak dodal, že mu připadá Štěchův návrh neuvěřitelný.