Rozhodnutí Sobotky respektuje šéf Sněmovny a místopředseda strany Jan Hamáček, podle kterého si zaslouží poděkování za vše, co pro soc. dem. udělal.

„Lubomír Zaorálek bude výborný lídr a kandidát na premiéra. Do voleb stále zbývá čas na to, abychom přesvědčili občany naší republiky, že ČSSD je tu pro ně a má to nejlepší řešení pro jejich budoucnost,“ prohlásil Hamáček.

„Pro mě je to tragédie. Věřil jsem, že pro zlepšení práce grémia, předsednictva, pro přípravu voleb se najde jiné řešení než tohle. Je to nešťastné, členská základna bude mít velký problém to pochopit,“ řekl právu poslanec Václav Klučka.

Podle něj tah nezvedne náladu. „Není možné, aby dva dny před programovou konferencí nikdo nevěděl, co je v programu,“ dodal.

Bohuslav Sobotka přichází 14. června 2017 na jednání grémia ČSSD.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Za nepříjemnou situaci označil rozhodnutí Sobotky zlínský lídr a poslanec Antonín Seďa. „Nemyslím si, že to je dobře,“ dodal s tím, že takový výsledek nečekal.

„Nemyslím, že to přispěje k něčemu pozitivnímu. Pokud ale tento návrh byl přijat, je to zodpovědnost grémia a je škoda, že se to neřešilo na ústředním výkonném výboru,“ dodal Seďa.

„Snad nabereme nový dech“

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka řešení považuje za rozumné. „Přispěje to ke zklidnění situace ve straně a nám to umožní soustředit se už konečně na volební kampaň. Úspěšný premiér dovládne, ale soc. dem. už musí do voleb vést někdo jiný,“ uvedl.

Markéta Wernerová, která vede kandidátku ČSSD v Karlovarském kraji, vývoj také uvítala. „Strana potřebuje nové tváře a restart, který by ukázal vše v novém světle současným i budoucím voličům. Věřím, že na změnu není nikdy pozdě a udělat krok správným směrem je vždy lepší než nedělat nic a jen lamentovat nad ujíždějícím vlakem,“ soudí.

Lubomír Zaorálek, Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec na tiskové konferenci, kde Sobotka oznámil odchod z čela ČSSD

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Podle pardubického hejtmana Martina Netolického je Chovanec schopen vést stranu energicky a srozumitelně formulovat myšlenky. Totéž podle něj platí o Lubomíru Zaorálkovi. „Doufám, že tím končí veškeré debaty. Nedovedu si představit, že by dál pokračovaly,“ prohlásil.

Netolický připomněl svá nedávná slova, podle kterých je deset procent ve volbách katastrofa, politická smrt je pět procent.

„Nerad bych, aby soc. dem. směřovala ještě níž. Doufám, že tím naopak nabíráme dech, a v regionech jsme připraveni maximálně podpořit tento model,“ uvedl hejtman a dodal: „Doufám, že nezvítězí populismus s programem, který je formulován ze dne na den, ale zvítězí dlouhodobá koncepce a tradice.“