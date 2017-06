„Uvnitř sociální demokracie cítím neklid, kritiku a malou důvěru v budoucnost,” zahájil svoji řeč Sobotka.

„Pokud má sociální demokracie zlepšit své šance před volbami, tak musí podle mého přesvědčení projít hlubšími změnami,“ zdůvodnil své rozhodnutí Sobotka. Sám dál povede vládu a bude kandidovat jako jednička v Jihomoravském kraji.

Dodal, že vždy upřednostňoval zájmy strany, před zájmy vlastními. Problémem sociální demokracie podle něj je, že neustále řeší vnitřní problémy místo toho, aby se zaměřila na budoucnost a na témata důležitá pro voliče. Chce však zůstat v ČSSD, odmítá po vzoru předchozích předsedů strany rozjíždět „vlastní projekty”.

Zaorálek Sobotkovi nechtěl poděkovat, protože by se cítil jako na pohřbu. Pouze podotkl, že mu to odpustí. Má totiž pocit, že straně se pod vedením Sobotky podařilo mnohé. „Přijal jsem nabídku a návrh, který mi vedení udělilo a jsem ochoten udělat všechno pro to, aby ČSSD měla co nejlepší výsledek ve volbách, které nás čekají,” slíbil Zaorálek. Dodal, že přijímá plnou zodpovědnost za volební výsledek sociální demokracie v podzimních volbách.

Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci, kde oznamuje odchod z vedení ČSSD.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Milan Chovanec Sobotkovi poděkoval. Je rád, že společně budou v týmu, který vyhraje příští parlamentní volby. Upřesnil, že jde o rozhodnutí Sobotky opustit vedení strany. Jeho volbu všichni ostatní respektují.

Nový předseda strany podotkl, že nyní je pro něj nejdůležitější jednota ve straně. Doufá, že dneškem končí všechny hádky a strana se bude soustředit jenom na volební výsledek. Jeho prací prý bude, aby měl Zaorálek zázemí a mohl řešit pouze kampaň a „poselství strany”. „Ustupuji do pozadí, aby měl Lubomír Zaorálek, co nejvíce mediálního prostoru. Je to rozdělení rolí, na kterém jsme se dohodli. Já ho akceptuji a plně podporuji Luboše Zaorálka,” uvedl Chovanec

ČSSD ztrácí preference

Změny ve vedení ČSSD vyvolal pokles přízně voličů v posledních týdnech, který signalizují poslední průzkumy veřejného mínění.

Chovanec ve středu ještě před jednáním grémia apeloval na jednotu strany. Sociální demokraté by se podle něj měli za lídrem sešikovat a to bez ohledu na to, kdo jím bude. Zároveň vyjádřil Sobotkovi podporu.

„On je můj předseda, on získal mandát na sjezdu a je to předseda, který zvažuje jednu jedinou věc, co je vhodné pro stranu, a ne pro něj, a za to si ho vážím,“ uvedl Chovanec. [celá zpráva]

Grémiu předcházelo informační embargo



Členové grémia před příchodem volili různé varianty, jak odbýt novináře. Zatímco předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák opakoval, že se vše veřejnost dozví na tiskové konferenci. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek se rozhodl odpovědět ve stylu lídra hnutí ANO Andreje Babiše.

Lubomír Zaorálek a Bohuslav Sobotka po jednání grémia ČSSD.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Je to permanentní kampaň proti mé osobě, musí v tom být nějaká souvislost a nějaká účelovka. Pravděpodobně mě z toho chcou vyštípat. Možná proto, že bojuju proti tomu matrixu tady od roku 1996. Mohu ujistit, že za tím bude pravděpodobně fíkus. Uvidíme, jak to dopadne, co z toho bude. Na to si počkám,” reagoval Zaorálek na otázku, zda počítá s možností, že by vedl sociální demokracii do voleb. V posledních týdnech prý totiž často čelí dotazům na to, zda bude prezidentem či bude v čele strany.

Sám premiér přitom před jednáním nejvíc mlžil a odmítl zodpovědět i otázku, jestli chce zůstat v čele strany. „Výsledky jednání upřesníme po jednání politického grémia. Předpokládám, že média budeme informovat po skončení jednání,“ reagoval na dotaz. Uvedl, že na grémiu udělají vše pro to, aby ČSSD šla do voleb v co největší síle.