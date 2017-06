Členové grémia při příchodu volili různé varianty, jak odbýt novináře. Zatímco předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák opakoval, že se vše veřejnost dozví na tiskové konferenci. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek se rozhodl odpovědět ve stylu lídra hnutí ANO Andreje Babiše.

„Je to permanentní kampaň proti mé osobě, musí v tom být nějaká souvislost a nějaká účelovka. Pravděpodobně mě z toho chcou vyštípat. Možná proto, že bojuju proti tomu matrixu tady od roku 1996. Mohu ujistit, že za tím bude pravděpodobně fíkus. Uvidíme, jak to dopadne, co z toho bude. Na to si počkám,” reagoval Zaorálek na otázku, zda počítá s možností, že by vedl sociální demokracii do voleb. V posledních týdnech prý totiž často čelí dotazům na to, zda bude prezidentem či bude v čele strany.

Sám premiér přitom před jednáním nejvíc mlžil a odmítl zodpovědět i otázku, jestli chce zůstat v čele strany. „Výsledky jednání upřesníme po jednání politického grémia. Předpokládám, že média budeme informovat po skončení jednání,“ reagoval na dotaz. Uvedl, že na grémiu udělají vše pro to, aby ČSSD šla do voleb v co největší síle.

ČSSD ztrácí preference

Sociální demokraty v posledních týdnech trápí pokles přízně voličů, který signalizují poslední průzkumy veřejného mínění. V souvislosti s budoucností Sobotky se nejčastěji skloňují jména dvou místopředsedů. Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka.

Chovanec ve středu apeloval na jednotu strany. Sociální demokraté by se podle něj měli za lídrem sešikovat a to bez ohledu na to, kdo jím bude. Zároveň vyjádřil Sobotkovi podporu.

„On je můj předseda, on získal mandát na sjezdu a je to předseda, který zvažuje jednu jedinou věc, co je vhodné pro stranu, a ne pro něj, a za to si ho vážím,“ uvedl Chovanec. [celá zpráva]

Ten by coby statutární místopředseda stranu v případě Sobotkova odchodu vedl. Volebním lídrem by v takovém případě mohl být právě Zaorálek.