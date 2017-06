Pokud Sobotka na grémiu ČSSD oznámí svůj odchod třeba jen z funkce lídra, bude muset soc. dem. urychleně řešit nové grafické ztvárnění své kampaně. Ta má přitom v ostrém režimu začít příští týden po sobotní programové konferenci. A jakékoli zdržení by mohlo znamenat další propad preferencí. Tím spíš, že ostatní strany už kampaň rozjely.

Jak se dnes Sobotka zachová, není jasné. Vědí to podle všeho jen místopředsedové Milan Chovanec a právě Zaorálek, s nimiž Sobotka v posledních dnech situaci konzultuje. Ostatní členové vedení u nejdůvěrnějších debat nejsou.

„Před finišem bychom neměli cuknout“

Hraje se nejen o pozici celostátního lídra, ale také šéfa partaje, kde by případně Sobotku do sjezdu nahradil právě Chovanec jako statutární zástupce. Na postu premiéra je Sobotka v roli neohroženého, neboť ani jeho odpůrcům se nechce bourat vládu pár měsíců před volbami.

Pokud tato situace nastane teď, nejsem si jistý, že to něco zachrání. Obávám se, že nám už spoustu voličů uteklo Jiří Zimola, exhejtman

Podle ankety ČTK mezi poslanci i krajskými politiky soc. dem. mnozí stranického šéfa hájí a tvrdí, že odchod krátce před volbami nemá smysl. Dokonce i jeden z hlavních kritiků, jihočeský exhejtman Jiří Zimola se nechal slyšet, že stranu by Sobotkův konec nezachránil.

„Když jsem před půl rokem navrhoval, aby byly zvlášť funkce premiéra a předsedy ČSSD, nesetkalo se to s odezvou. Pokud tato situace nastane teď, nejsem si jistý, že to něco zachrání. Obávám se, že nám už spoustu voličů uteklo,“ řekl šéf jihočeské buňky Zimola.

My jsme tuhle zásadní chybu udělali v době Vladimíra Špidly a já bych takovouto chybu nerad opakoval. Myslím, že obroda strany nás možná bude stát nějaká procenta, ale neměli bychom před finišem cuknout. Robin Böhnisch, poslanec

Připouští, že každá změna může přinést nový impulz. Ale není si jist, zda by to fungovalo i nyní a přilákalo zpět ztracené voliče. Zaorálek v úterý uvedl, že pokud chce Sobotka ostatním členům grémia něco sdělit, tak to udělá sám. „Pokud je tady něco, co by se mělo změnit, tak to musí říct Bohuslav Sobotka, ne já,“ řekl novinářům. Na dotaz, zda by měl Sobotka z funkce odejít, opáčil, že to není otázka, která by patřila jemu.

Poslanec Robin Böhnisch je proti odchodu Sobotky. „My jsme tuhle zásadní chybu udělali v době Vladimíra Špidly a já bych takovouto chybu nerad opakoval. Myslím, že obroda strany nás možná bude stát nějaká procenta, ale neměli bychom před finišem cuknout,“ řekl. Ani další poslanci Antonín Seďa a Jaroslav Krákora si nemyslí, že by výměna přinesla něco pozitivního. „Obecně změny čtyři měsíce před volbami, ať na postech předsedů, nebo ministrů, asi nic neřeší,“ uvedl Krákora.

Soc. dem. na březnovém sjezdu bohužel promeškala příležitost pro razantní a uvěřitelnou změnu, která by zvýšila důvěru lidí v naši politiku. Jeroným Tejc, poslanec

Shoduje se s nimi Václav Klučka, který navíc odsoudil tlaky na Sobotku, o nichž se rovněž spekuluje. Označil je za zákeřné a nehorázné. „Jemu byla dána odpovědnost být lídrem soc. dem. v celostátních volbách. Nechť odpovědnost nese do voleb a po nich, pokud bude kterýkoli stranický orgán chtít provést účtování, nechť koná,“ dodal Klučka.

Tejc: Přivedli nás do slepé uličky

O případné změně by podle Sedi nemělo rozhodovat stranické grémium nebo předsednictvo, ale nejméně ústřední výkonný výbor. Ten zasedne v sobotu před konferencí. Měl by mít podle něho rozbor, proč stranické preference klesají. Osobně soudí, že za propadem stojí spor mezi Sobotkou na straně jedné a šéfem ANO, exministrem financí Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zeman na straně druhé.

Řada členů a příznivců ČSSD Zemana podporuje, myslí si Seďa. Krákora označil Sobotku za slušného a inteligentního politika. Poklesu preferencí v situaci, kdy ČSSD svůj program plní, nerozumí.

Kritik vedení Jeroným Tejc, který sám v politice končí, tvrdí, že politika stranických špiček přivedla ČSSD do slepé uličky a je na nich, aby navrhly řešení. „Soc. dem. na březnovém sjezdu bohužel promeškala příležitost pro razantní a uvěřitelnou změnu, která by zvýšila důvěru lidí v naši politiku. Překvapuje mě, že po změnách dnes volají ti, kteří celé roky neochvějně podporovali všechny kroky a politiku Bohuslava Sobotky a tvrdě bojovali za jeho znovuzvolení před třemi měsíci,“ řekl Tejc.