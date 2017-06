Změna trvalého bydliště znamená cestu na úřad, zhruba 15 dní čekání, a to se jedná pouze o přepsání údajů na občanském průkazu. Pokud máte další doklady nebo podnikáte, tak vás čekají další cesty na úřady a další a další čekání.

Změnit by to mohla digitalizace veřejné správy, ve které je však prozatím Česká republika tak trochu pozadu. Ze zprávy OSN z loňského srpna vyplývá, že ČR je v hodnocení vyspělosti elektronizace státní správy ve světě na 50. místě. O mnoho lepší není ani umístění Česka v možnostech zapojení do elektronické demokracie, tam se nachází na 76. místě až za Albánií, Filipínami či Saúdskou Arábií.

Podle indexu DESI (Digital Economy and Society Index), který měří digitalizaci, je Česko na 19. příčce ze všech evropských zemí. Horší pozici mají třeba Chorvatsko, Kypr či Rumunsko.

Některé politické strany a partaje se nyní ve svých předvolebních programech dušují, jak to změní. Chtějí například elektronické volby či založení firmy přes internet.

Volby z domova v roce 2021, slibuje TOP 09



O digitalizaci mluví jak hnutí ANO, tak ČSSD, občanští demokraté, TOP 09, lidovci i Piráti. Poslanec topky Martin Plíšek Novinkám řekl, že strana chce v následujícím volebním období předložit zákon o elektronických volbách. „Jsme přesvědčeni o tom, že mohou zvýšit zájem o volby nejen u mladé generace,“ zdůvodnil.

„Pomohlo by to také těm voličům, kteří nemohou volit v místě bydliště nebo jsou v zahraničí. Systém elektronického hlasování musí být přísně zabezpečen. První hlasování by mohlo být ve sněmovních volbách v roce 2021. Lze k němu využít i stávající systém datových schránek,“ dodal Plíšek.

Estonsko jako vzor



O digitálním státu mluví i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten si jako vzor bere Estonsko, které je v této oblasti lídrem. Elektronické volby v zemi fungují od roku 2005.

„Osmdesát procent lidí tam využívá eGovernment. 95 procent daňových přiznání bylo podáno elektronicky. Firmu jde založit online na počítači za 18 minut,“ dává za příklad někdejší ministr financí.

Piráti svůj plán na digitalizaci představili v bodě s názvem Úřad z domova. Šéfovi Pirátské strany Ivanu Bartošovi vadí, že kromě cesty a čekání mají úřady omezenou pracovní dobu, která často neodpovídá pracovnímu vytížení lidí, a proto si někteří berou kvůli výměně dokladů dovolenou.

„Nechceme, aby si člověk musel brát dovolenou při výměně občanky nebo při registraci psa, kterého si pořídil,“ zdůraznil Bartoš.

Součástí jejich předvolebního programu je i možnost založení obchodní společnosti z domova. Partaj proto ve čtvrtek spustila na webu urad.pirati.cz formulář, kde si každý za jeden den může založit společnost s ručením omezeným.

„Nejedná se o trénink, ale o reálně fungující web, který firmu skutečně založí,“ upřesnil Bartoš. Prvním deseti zájemcům tedy skutečně Piráti založí přes internet firmu s tím, že to „vyběhají“ za ně.

Elektronické volby, které chce TOP 09, jsou podle Bartoše zatím nereálné. „V současné chvíli není možné v České republice zavést elektronické volby. Je to věc bezpečnosti dat a možnost ovlivňování voleb,“ míní. Dodal, že by se navíc musela měnit legislativa.

Hlasování nanečisto



On-line hlasování po internetu si lidé mohou například vyzkoušet ve hře podnikatele Karla Janečka s názvem Prezident 21, která hledá novou hlavu státu.

„To, co děláme, je ukázka, že by to šlo. Verifikace není taková, aby byla stoprocentně zabezpečená, ale chtěli jsme to udělat otevřené, abychom lidi neotrávili. Ale myslím si, že kdyby to byly oficiální volby, tak by to šlo udělat,“ sdělil Novinkám ředitel Institutu pro Demokracii 21 Ondřej Koutský.

V názoru na online volby se rozchází s Bartošem, podle Koutského totiž reálné jsou. „Do budoucna to může fungovat tak, že se změní zákon a například u prezidentské volby nebude vyžadováno, aby se podpisy sbíraly na papíře. V dnešní době jde identita člověka ověřit tak, aby se musel podepisovat ručně,“ míní Koutský.

Za příklad dává rovněž Estonsko. „Tam mají u každého počítače terminál, kam strčí občanku a dostanou se do systému. Když to šlo před deseti lety v Estonsku, tak by to měli jít i u nás,“ dodal.

ČSSD chce elektronické zdravotnictví



Se zaváděním digitálních technologií do veřejné správy počítá i ODS a ČSSD. „Zavádění digitálních služeb státu musí vést ke zjednodušení a omezení jednotlivých agend. Veřejná správa má být uživatelsky přívětivá a srozumitelná,“ uvádí ODS v programu.

ČSSD chce digitalizaci zavést například ve zdravotnictví. Partaj má v plánu zavedení elektronického objednávání k lékaři, elektronické recepty nebo možnost přístupu do elektronické zdravotní dokumentace. „Digitalizace umožní také snížení byrokratické zátěže pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál,“ plánují sociální demokraté.

„Digitalizace, to je věc, která je tady už na stole a my máme jedinou šanci. Jsme průmyslová velmoc, ale pokud to do desíti let nezvládneme, tak to, co tady dělá relativně dobře kvalifikovaná pracovní síla za nízké mzdy, tak už budou dělat roboti,“ prohlásil před několika dny v ČT lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý k tomu Novinkám řekl, že není důvod, aby online komunikace ve vztazích mezi občanem a státní správou nefungovala. „Jsem přesvědčen, že velká část kontaktu mezi občanem a státní správou dnes musí probíhat elektronicky. Ale zavedení elektronických voleb i možnosti založit společnost online záleží hlavně na politické vůli,“ podotkl Malý.